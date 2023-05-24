Безопаснее и эффективнее: новый препарат может справиться с устойчивой к антибиотикам бактерией

Новая комбинация лекарств, испытанная клинически, показала эффективность, почти не уступающую нынешнему стандартному лечению. При этом вызывая меньше побочных реакций.

Борьба с бактериями до сих пор продолжается, поскольку эти микроскопические существа постоянно адаптируются к специфическим антибиотикам, становясь со временем все более устойчивыми. Традиционный подход заключается в переходе на новые антибиотики, но наши запасы быстро иссякают. Во многих ситуациях нам остается только последнее лекарство. И если мы не внедрим новые стратегии в ближайшее время, мы можем столкнуться с серьезной эпохой в истории медицины, когда даже незначительные инфекции вновь обретут свой смертоносный потенциал, пишет New Atlas.

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Луч надежды появился благодаря клиническому исследованию, проведенному командой из Ратгерса. Они изучили особенно заразный штамм пневмонии, названный карбапенем-резистентным комплексом Acinetobacter baumannii-calcoaceticus (ABC), которым пациенты больниц часто заражаются во время лечения других заболеваний. Это довольно известный давний противник сферы здравоохранения: виды A. baumannii возглавляют список приоритетных патогенов ВОЗ.

В ходе исследования 181 пациент с подтвержденными инфекциями ABC получал комбинированный препарат имипенем-циластатин. Затем им назначили либо общепринятое лечение – колистин, либо новую комбинацию сульбактам-дурлобактам. Через четыре недели оценивался уровень смертности в каждой группе.

Из 63 пациентов, получавших комбинацию сульбактам-дурлобактам, 12 умерли, что составило 19% смертности. И наоборот, колистин оказался менее успешным: 20 из 62 пациентов (32%) не выжили. Предварительные результаты показывают, что новая комбинация препаратов может сравниться с эффективностью колистина в предотвращении летального исхода при ABC. Однако для подтверждения ее превосходства в реальных условиях необходимы более обширные данные.

Преимущество новой комбинации заключается в ее более мягком воздействии на пациентов. Колистин печально известен своими тяжелыми побочными эффектами, в крайних случаях вызывая даже повреждение почек. Однако сульбактам-дурлобактам вызывает значительно менее серьезные побочные эффекты.

Новая схема также отличается простотой применения. В то время как дозировка колистина зависит от веса пациента, сульбактам-дурлобактам может вводиться в стандартной дозировке, что снижает риск ошибок.

В настоящее время дурлобактам еще не получил одобрения, но после многообещающих результатов испытаний Консультативный комитет по противомикробным препаратам рекомендовал одобрить его для лечения ABC. Если эта рекомендация принесет свои плоды, новый комбинированный препарат может попасть к пациентам раньше, чем ожидалось.

Кит Кайе, ведущий автор исследования, выразил оптимизм, заявив, что если все пройдет гладко, пациенты смогут начать получать лечение сульбактамом-дурлобактамом в рамках рутинной клинической помощи уже во второй половине этого года. Однако он умерил свой энтузиазм, объяснив, что сульбактам-дурлобактам является целевым антибиотиком, а не средством широкого спектра действия для лечения множества инфекций, устойчивых к антибиотикам. Несмотря на это, он отлично справляется с этой конкретной опасной инфекцией, что знаменует собой значительный триумф в продолжающейся борьбе с супербактерией.

Ранее Фокус писал о новых обнаруженных супербактериях, которые обитают в облаках. В новом исследовании ученые изучали бактерии, устойчивые к антибиотикам, и обнаружили, что они живут в крайне удивительном месте.

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