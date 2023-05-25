Земля получила инопланетный сигнал с Марса: любой может попробовать его расшифровать

Теперь ученые и каждый желающий имеют возможность расшифровать закодированное сообщение.

Ученые из организации Институт SETI, США, которая занимается поиском внеземного разума начали реализацию проекта под названием A Sign in Space. Для этого с орбиты Марса космический аппарат отправил на Землю закодированный сигнал, имитирующий сообщение от потенциальных инопланетян. Это сообщение позволит помочь людям подготовиться к приему настоящего сигнала от внеземной цивилизации. Расшифровкой сигнала будут заниматься не только ученые, к этому процессу может присоединиться каждый желающий, пишет Space.

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Вечером в среду, 24 мая, космический аппарат Trace Gas Orbiter, который летает вокруг Марса, отправил на Землю зашифрованное послание, имитирующее сообщение от потенциальной внеземной цивилизации. 16 минут сигнал летел к Земле и был принят тремя радиообсерваториями.

Как уже писал Фокус ранее, Институт SETI решил подготовить таким образом и ученых, и общественность к тому, что когда-то люди все-таки получат сигнал от инопланетян и нужно организовать совместную работу по его анализу и расшифровке.

Космический аппарат Trace Gas Orbiter, который летает вокруг Марса, отправил на Землю зашифрованное послание, имитирующее сообщение от потенциальной внеземной цивилизации Фото: ESA

Руководителем проекта A Sign in Space выступила Даниэла де Паулис, работающая как в Институте SETI, так и в обсерватории Грин-Бэнк, США. Кстати, радиотелескоп этой обсерватории был одним из трех на Земле, который принял сигнал с орбиты Марса.

"Я считают, что получение сигнала от инопланетян будет очень важным моментом в истории человечества. Наш проект дает уникальную возможность провести своеобразную репетицию этого события, подготовится к тому, что мы получим в будущем настоящий инопланетный сигнал. Главное, нужно объединится всем вместе в рамках глобального сотрудничества, чтобы провести анализ и расшифровку этого сообщения. Это то, что мы должны будем сделать, когда на Землю придет сообщение от внеземного разума", — де Паулис.

Ученые уже обработали полученное сообщение и теперь оно доступно для загрузки на сайте проекта. Каждый желающий может загрузить это сообщение, попробовать его расшифровать, а затем свои результаты нужно загрузить обратно на сайт.

По словам ученых из Института SETI, эксперимент с отправкой инопланетного сигнала дает возможность узнать, как специалисты по поиску внеземного разума во всем мире смогут работать вместе.

Фокус уже писал о том, что согласно разным исследованиям организм человека во время длительного полета в космосе существенно меняется.

Также Фокус писал о том, что с помощью телескопа Хаббл астрономы обнаружили представителя неуловимого типа черных дыр.