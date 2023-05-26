Virgin Galactic успешно отправила людей в космос: начинается новая эра космического туризма (фото)

Пятая испытательная миссия стала первым полетом Virgin Galactic в космос почти за два года.

25 мая компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic совершила свой пятый испытательный полет в суборбитальное пространство. Таким образом уже в июне должны начаться полноценные полеты в космос с туристами, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Полет в суборбитальное пространство на высоту в почти 90 км (считается что это еще не совсем космос, который начинается на уровне 100 км над Землей) стал первой миссией Virgin Galactic с июля 2021 года. Это был пятый и последний испытательный полет, в котором приняли участие сотрудники компании, прежде чем начнутся полноценные коммерческие полеты космических туристов. Первый такой полет запланирован уже на июнь этого года.

Космический самолет VSS Unity достиг высоты в почти 90 км над поврехностью Земли Фото: Virgin Galactic

Для того, чтобы отправлять космических туристов в суборбитальное пространство Virgin Galactic использует два космических самолета – шестиместный пассажирский самолет VSS Unity и самолет-носитель VMS Eve. Кстати, оба эти транспортные средства управляются парой пилотов.

Для того, чтобы отправлять космических туристов в суборбитальное пространство Virgin Galactic использует два космических самолета – шестиместный пассажирский самолет VSS Unity и самолет-носитель VMS Eve Фото: Virgin Galactic

В четверг 25 мая, в 18.15 по Киеву с космодрома "Америка" в штате Нью-Мексико, США, состоялся старт двух самолетов Virgin Galactic. Управляли этими космическими самолетами по два пилота компании, а на борту VSS Unity находились 4 сотрудника компании. В общей сложности в миссии приняли участие 8 человек.

После того, как VMS Eve достиг высоты в 15 км, произошло отделение VSS Unity и этот самолет с помощью своих двигателей полетел дальше. После этого VSS Unity набрал скорость в 2,94 Маха (почти в 3 раза больше скорости звука) и поднялся на высоту в 87,2 км над поверхностью Земли. Хотя считается, что космос начинается на высоте в 100 км, некоторые все же называют космосом пространство на высоте от 80 км.

После того, как VMS Eve достиг высоты в 15 км, произошло отделение VSS Unity и этот самолет с помощью своих двигателей полетел дальше Фото: virgingalactic.com

В любом случае пилоты и пассажиры космического самолета находились в состоянии невесомости в течение 3 минут и смогли увидеть черноту космоса в иллюминаторы. В компании Virgin Galactic все же заявили, что их сотрудники достигли космоса. Примерно через 90 минут оба самолета успешно вернулись на космодром "Америка".

Пассажиры космического самолета находились в состоянии невесомости в течение 3 минут и смогли увидеть черноту космоса в иллюминаторы Фото: Virgin Galactic

Почти 2 года компания не совершала полетов в суборбитальное пространство из-за того, что во время возвращения на Землю летом 2021 года космический самолет немного отклонился от курса. Поэтому регулирующие органы США запретили компании совершать полеты до устранения неполадок.

В общей сложности в миссии приняли участие 8 человек Фото: Virgin Galactic

Согласно заявлению Virgin Galactic, все проблемы были устранены, и к тому же оба самолета прошли существенную модернизацию. Теперь Virgin Galactic планирует отправлять туристов в космос примерно раз в месяц и первый полноценный коммерческий полет должен состоятся уже в конце июня этого года. В будущем компания планирует совершать такие полеты уже каждую неделю, а уже начиная с 2026 года – каждый день.

Полноценных полетов в космос от Virgin Galactic ждут уже примерно 800 туристов, которые купили свои билеты уже давно. Причем первые билеты продавались по цене в 200 тысяч долларов, а сейчас они стоят уже 450 тысяч долларов.

Как уже писал Фокус, Китай планирует составить конкуренцию компаниям из США в сфере космического туризма. Китайские компании планируют начать коммерческие полеты в космос уже к 2025 году.

Также Фокус писал о том, что с 2025 года можно будет полететь в космос на воздушном шаре и за это придется заплатить 200 тысяч долларов.