Чубака из глубин океана. Ученые рассказали, на кого была бы похожа русалочка в реальности

Морской биолог пролил свет на то, как выглядел бы настоящий получеловек-полурыба — на самом деле, до смешного комично.

Еще в Древней Сирии люди поклонялись Атаргатис, богине, правившей плодородием и представлявшей собой получеловека-полурыбу. Затем в Древней Греции моряки трепетали от страха и похоти в морях перед сиренами, которые "могли запросто спеть их до смерти". Кроме того это загадочное существо стало главным персонажем сказки Ганса Христиана Андерсена "Русалочка", которую Дисней адаптировал в виде мультфильма, а теперь и фильма, пишет Science Focus.

Однако может ли в действительности получеловек-полурыба жить на Земле и если да, на что бы это было похоже? На эти вопросы ответила морской биолог, доктор Хелен Скейлз. По ее словам, то, что можно сказать наверняка — плавать с хвостом чрезвычайно удобно. Исследовательница использовала моноплавник, тем самым превратив ноги "в один большой хвост" и заключила, что это действительно хороший способ двигаться.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Биолог предполагает, что на самом деле проблема будет заключаться не в рыбной половине русалки, а в человеческом туловище, которое недостаточно эволюционировало, чтобы иметь возможность долго время находиться под водой.

Скейлз отмечает, что на самом деле во всей этой ситуации ее беспокоит дыхание. Если вам необходимо выплыть на поверхность, чтобы сделать вдох, значит им потребуется нечто более похожее на дыхало, чем нос или рот. К слову, именно поэтому у крокодилов ноздри расположены выше на голове, чтобы им было легче дышать на поверхности.

В то же время, если бы русалки вели исключительно водную жизнь, им бы вероятно понадобились жабры, которых похоже у них нет. В таком случае, по словам Скейлза, они должны были развить некий иной способ снабжения себя кислородом.

Морской биолог отмечает, что анатомия морских млекопитающих приспособлена к выживанию в океане в течение длительного времени. Однако, если человек-дайвер погружается под воду, его легкие уменьшаются в двое каждые 10 метров от давления. Например, у кашалотов для этого есть специальная грудная клетка, которая защищает их легкие, чтобы подобного не происходило. У них также много миоглобина в мышцах и в крови, который имеет гораздо более высокое сходство к кислороду. А потому, по словам Скейлз, у русалок должно быть что-то подобное

Также исследовательница отмечает, что человеческие руки, вероятно, отлично подходят для жизни на суше, однако поставили бы русалок в невыгодное положение в океане. Дело в том, что руки не совсем удобны для плавания, отчего у китов, например, и развились ласты. Скейлс отмечает, что если бы у русалок была более длинная эволюционная история, то, вероятно, что-то должно было случиться с их руками, чтобы они стали более удобными.

Однако исследовательница отмечает, что у русалок на самом деле вполне могли остаться и руки, если на то была эволюционная причина: например, сбор пищи был более приоритетным перед быстрым перемещением.

Подытожив Скейлз отмечает, что смесь рыбы и человека представляет собой худшее из обоих миров. И это не изменилось бы, даже если бы у русалки были человеческие ноги и голова рыбы. Ученая отмечает, что даже если бы русалки научились дышать под водой и плавать, размахивая руками, им потребовалось бы что-то, что могло защитить их от чрезвычайно холодного океана зимой. Увы, в этом случае у русалочки только два выбора — или набрать толстый слой жира, чтобы не замерзнуть, или пойти по пути морской выдры и обзавестись мехом.

Ранее Фокус писал о доме с привидениями и красавице-русалке: легенды и сокровища загадочной бухты в Шотландии.