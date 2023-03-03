Дом с привидениями и красавица-русалка: легенды и сокровища загадочной бухты в Шотландии
Пляж в бухте Сэндвуд Бей притягивает любителей природных красот. Но об этом кусочке суши ходит множество легенд, связанных с паранормальными явлениями. Местные жители рассказывают истории, от которых мурашки бегут по коже.
В бухте Сэндвуд Бей в Кинлохберви на северо-западном побережье Шотландии, по слухам, искателей приключений ждут зарытые сокровища, очаровательная русалка и целая лодка призраков, ищущих путь домой. Об этом сообщает Daily Star.
На автомобиле до пляжа добраться нельзя. Посетителям, надеющимся в полной мере ощутить его уединенное величие, придется пройти 6,5 км по узкой тропинке, ведущей от автостоянки в крошечной деревушке Блэрмор. Однако пляж в Сэндвуд Бей известен не только своими живописными видами, но и паранормальными явлениями.
По дороге на пляж вы пройдете мимо жутких развалин коттеджа, в котором, как говорят, обитают призраки моряков, погибших в кораблекрушениях до того, как в начале XIX века в бухте был построен маяк, поясняет Daily Record.
Необычные истории связаны не только с сушей, но и океаном вокруг. Говорят, в воде можно увидеть голубоглазую русалку. По крайней мере, раз в сто лет.
Знаменитый фольклорист Р. Макдональд Робертсон записал интервью с местным фермером Сэнди Ганном. Тот утверждал, что в январе 1900 года видел прекрасную русалку длиной около семи футов (2 метра 10 сантиметров) от макушки головы до кончика хвоста, которая загорала на скалах.
Другая местная легенда гласит, что духи потерпевших кораблекрушение моряков в определенные ночи стучатся в дверь разрушенного коттеджа в поисках убежища.
Одно из таких привидений, бородатый моряк в фуражке с козырьком и кителе с латунными пуговицами, в начале 1940-х годов якобы отпугнул двух туристов. Говорят, что пара собирала ветки для костра, когда перед ней внезапно появился призрак и громко заявил: "Все на этом пляже мое, уходите!". Скорее всего, призрак имел в виду зарытые сокровища потерянного испанского галеона, которые, как говорят, спрятаны где-то под песками в этой же загадочной бухте.
Несколько других посетителей бухты также рассказывали о странной фигуре, которая стучалась в окна полуразрушенного коттеджа.
Издание The Scotsman предлагает одно рациональное объяснение сверхъестественному явлению. Местный отшельник Джеймс Макрори-Смит, известный как Сэнди, жил неподалеку от пляжа на протяжении 32 лет. Известно, что он любил выпить, и умер в 1999 году в возрасте 73 лет. Так что не исключено, что "привидением" был просто местный чудаковатый пьянчужка!
Ранее Фокус писал, что в США семейная пара нашла зуб гигантской белой акулы. Женщина сделала странное открытие, обнаружив на пляже гигантский зуб, принадлежащий шестиметровому подводному хищнику.
Также сообщалось, что на пляж в Японии выбросило металлический шар, обеспокоивший местные власти.