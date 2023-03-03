Дом с привидениями и красавица-русалка: легенды и сокровища загадочной бухты в Шотландии

Пляж в бухте Сэндвуд Бей притягивает любителей природных красот. Но об этом кусочке суши ходит множество легенд, связанных с паранормальными явлениями. Местные жители рассказывают истории, от которых мурашки бегут по коже.

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В бухте Сэндвуд Бей в Кинлохберви на северо-западном побережье Шотландии, по слухам, искателей приключений ждут зарытые сокровища, очаровательная русалка и целая лодка призраков, ищущих путь домой. Об этом сообщает Daily Star.

На автомобиле до пляжа добраться нельзя. Посетителям, надеющимся в полной мере ощутить его уединенное величие, придется пройти 6,5 км по узкой тропинке, ведущей от автостоянки в крошечной деревушке Блэрмор. Однако пляж в Сэндвуд Бей известен не только своими живописными видами, но и паранормальными явлениями.

По дороге на пляж вы пройдете мимо жутких развалин коттеджа, в котором, как говорят, обитают призраки моряков, погибших в кораблекрушениях до того, как в начале XIX века в бухте был построен маяк, поясняет Daily Record.

[ + – ] Коттедж в бухте Сэндвуд Бей. Здесь, как говорят, обитают призраки моряков Фото: cc-by-sa/2.0

Необычные истории связаны не только с сушей, но и океаном вокруг. Говорят, в воде можно увидеть голубоглазую русалку. По крайней мере, раз в сто лет.

Знаменитый фольклорист Р. Макдональд Робертсон записал интервью с местным фермером Сэнди Ганном. Тот утверждал, что в январе 1900 года видел прекрасную русалку длиной около семи футов (2 метра 10 сантиметров) от макушки головы до кончика хвоста, которая загорала на скалах.

[ + – ] Чтобы попасть на пляж, необходимо пройти 6,5 км по узкой тропинке Фото: Getty Images

Другая местная легенда гласит, что духи потерпевших кораблекрушение моряков в определенные ночи стучатся в дверь разрушенного коттеджа в поисках убежища.

Одно из таких привидений, бородатый моряк в фуражке с козырьком и кителе с латунными пуговицами, в начале 1940-х годов якобы отпугнул двух туристов. Говорят, что пара собирала ветки для костра, когда перед ней внезапно появился призрак и громко заявил: "Все на этом пляже мое, уходите!". Скорее всего, призрак имел в виду зарытые сокровища потерянного испанского галеона, которые, как говорят, спрятаны где-то под песками в этой же загадочной бухте.

Несколько других посетителей бухты также рассказывали о странной фигуре, которая стучалась в окна полуразрушенного коттеджа.

Издание The Scotsman предлагает одно рациональное объяснение сверхъестественному явлению. Местный отшельник Джеймс Макрори-Смит, известный как Сэнди, жил неподалеку от пляжа на протяжении 32 лет. Известно, что он любил выпить, и умер в 1999 году в возрасте 73 лет. Так что не исключено, что "привидением" был просто местный чудаковатый пьянчужка!

Ранее Фокус писал, что в США семейная пара нашла зуб гигантской белой акулы. Женщина сделала странное открытие, обнаружив на пляже гигантский зуб, принадлежащий шестиметровому подводному хищнику.

Также сообщалось, что на пляж в Японии выбросило металлический шар, обеспокоивший местные власти.