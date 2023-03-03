Будинок із привидами та красуня-русалка: легенди й скарби загадкової бухти в Шотландії

Пляж у бухті Сендвуд Бей приваблює любителів природної краси. Але про цей шмат суші ходить безліч легенд, пов'язаних із паранормальними явищами. Місцеві жителі розповідають історії, від яких мурашки біжать по шкірі.

Related video

У бухті Сендвуд Бей у Кінлохберві на північно-західному узбережжі Шотландії, за чутками, на шукачів пригод чекають зариті скарби, чарівна русалка та цілий човен привидів, які шукають шлях додому. Про це повідомляє Daily Star.

Автомобілем до пляжу дістатися не можна. Відвідувачам, які сподіваються повною мірою відчути його велич, доведеться пройти 6,5 км вузькою стежкою, що веде від автостоянки в крихітному селі Блермор. Однак пляж у Сендвуд Бей відомий не лише своїми мальовничими краєвидами, а й паранормальними явищами.

Дорогою на пляж ви пройдете повз страшні руїни котеджу, в якому, як кажуть, мешкають примари моряків, які загинули в аварії корабля до того, як на початку XIX століття в бухті був побудований маяк, пояснює Daily Record.

[ + – ] Котедж у бухті Сендвуд Бей. Тут, як кажуть, мешкають примари моряків. Фото: cc-by-sa/2.0

Незвичайні історії пов'язані не лише із сушею, а й океаном навколо. Кажуть, у воді можна побачити блакитнооку русалку. Принаймні раз на сто років.

Знаменитий фольклорист Р. Макдональд Робертсон записав інтерв'ю з місцевим фермером Сенді Ганном. Той стверджував, що в січні 1900 року бачив чудову русалку довжиною близько семи футів (2 метри 10 сантиметрів) від верхівки голови до кінчика хвоста, яка засмагала на скелях.

[ + – ] Щоб потрапити на пляж, необхідно пройти 6,5 км вузькою стежкою Фото: Getty Images

Інша місцева легенда свідчить, що духи потерпілих моряків корабля в певні ночі стукають у двері зруйнованого котеджу в пошуках притулку.

Один із таких привидів, бородатий моряк у кашкеті з козирком і кітелі з латунними ґудзиками, на початку 1940-х років нібито відлякнув двох туристів. Кажуть, що пара збирала гілки для багаття, коли перед нею раптово з'явилася примара та голосно заявила: "Все на цьому пляжі моє, йдіть!". Швидше за все, привид мав на увазі закопані скарби втраченого іспанського галеону, які, як кажуть, заховані десь під пісками в цій же загадковій бухті.

Декілька інших відвідувачів бухти також розповідали про дивну фігуру, яка стукала у вікна напівзруйнованого котеджу.

Видання The Scotsman пропонує одне раціональне пояснення надприродного явища. Місцевий самітник Джеймс Макрорі-Сміт, відомий як Сенді, жив неподалік від пляжу протягом 32 років. Відомо, що він любив випити й помер у 1999 році у віці 73 років. Так що не виключено, що "привидом" був просто місцевий дивакуватий пиятик!

Раніше Фокус писав, що в США сімейна пара знайшла зуб гігантської білої акули. Жінка зробила дивне відкриття, виявивши на пляжі гігантський зуб, що належить шестиметровому підводному хижакові.

Також повідомлялося, що на пляж у Японії викинуло металеву кулю, яка стурбувала місцеву владу.