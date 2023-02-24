"Ніколи не бачили такого раніше" : у США сімейна пара знайшла зуб гігантської акули (фото)

Жінка зробила дивне відкриття, виявивши на пляжі гігантський зуб, що належить шестиметровій білій акулі.

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Під час своєї подорожі пляжем у Північній Кароліні, США, Лія МакЛамб та її чоловік Джош помітили величезний скам'янілий зуб, який, як передбачається, належить білій акулі. Про це повідомляє The Mirror.

Молода пара проїхала цілих три години, щоб зайнятися своїм улюбленим хобі — полюванням за акулячими зубами.

Парі пощастило – вони виявили "гігантський" скам'янілий зуб, який, за припущенням, належав великій білій акулі завдовжки близько 6 метрів.

На унікальних фотографіях видно, що зуб майже такий самий великий, як долоня Лії, і видається гострим по краям.

[ + – ] Пара є пристрасними мисливцями за зубами акул Фото: Колаж: Фокус

"Ніхто з нас ніколи не бачив такий великий зуб. Ми почали пошуки як тільки приїхали на пляж, близько 11 години вечора. На вулиці було холодно, тому ми одяглися в комбінезони, маски, чоботи та зимові пальта. Приблизно через годину полювання ми йшли пліч-о-пліч з ліхтариками, коли одночасно побачили гігантський великий чорний зуб. Мій чоловік виявився швидшим і впав на землю, щоб схопити його", — розповідає Лія.

Пара є пристрасними мисливцями за зубами акул і навіть вирушила на пошуки зубів у свій медовий місяць. Дівчина також розповіла, що вони почали полювати на акулячі зуби ще в дитинстві, а тепер роблять це разом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в США знайшли гігантські зуби акули, що вимерла. Мисливець за скам'янілістю Джонатан Валентайн розповів, що в районі американського штату Північна Кароліна виявив кілька великих зубів мегалодону — найбільшої акули, що вимерла. Довжина одного зуба – 15 см, ще одного – 14.

Також повідомлялося, що біла акула напала на пірнальника в Мексиці і відкусила йому голову. 50-річний пірнальник за молюсками став жертвою дуже рідкісного нападу білої акули, внаслідок якого акула відкусила йому голову. Вчених заінтригував незвичайний характер цього нападу, адже акули мало того, що рідко кусають людей, але випадки обезголовлювання трапляються ще рідше, якщо взагалі трапляються.