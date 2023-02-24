"Никогда не видели такого прежде": в США семейная пара нашла зуб гигантской акулы (фото)

Женщина сделала странное открытие, обнаружив на пляже гигантский зуб, принадлежащий шестиметровой белой акуле.

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Во время своего пути на пляж в Северной Каролине, США, Лия МакЛамб и ее муж Джош заметили огромный окаменелый зуб, который, как предполагается, принадлежит белой акуле. Об этом сообщает The Mirror.

Молодая пара проехала целых три часа, что бы заняться своим любимым хобби — охотой за акульими зубами.

Паре повезло — они обнаружили "гигантский" окаменелый зуб, который, по предположению, принадлежал большой белой акуле длиной около 6 метров.

На уникальных фотографиях видно, что зуб почти такой же большой, как ладонь Лии, и кажется острым по краю.

[ + – ] Пара является страстными охотниками за зубами акул Фото: Коллаж: Фокус

"Никто из нас никогда не видел такой большой зуб. Мы начали поиски как только приехали на пляж, около 11 часов вечера. На улице было холодно, поэтому мы оделись в комбинезоны, маски, сапоги и зимние пальто. Примерно через час охоты мы шли бок о бок с фонариками, когда одновременно увидели гигантский большой белый зуб. Мой муж оказался быстрее и упал на землю, чтобы схватить его", — рассказывает Лия.

Пара является страстными охотниками за зубами акул и даже отправилась на поиски в свой медовый месяц. Девушка также рассказала, что они начали охотиться за акульими зубами еще в детстве, а теперь делают это вместе.

Напомним, ранее Фокус писал, что в США нашли гигантские зубы вымершей акулы. Охотник за окаменелостями Джонатан Валентайн рассказал, что в районе американского штата Северная Каролина он обнаружил несколько крупных зубов мегалодона — крупнейшей вымершей акулы. Длина одного зуба — 15 см, еще одного — 14.

Также сообщалось, что белая акула напала на ныряльщика в Мексике и откусила ему голову. 50-летний ныряльщик за моллюсками стал жертвой очень редкого нападения белой акулы, в результате которого акула откусила ему голову. Ученых заинтриговал необычный характер этого нападения, ведь акулы мало того, что редко кусают людей, но случаи обезглавливания встречаются еще реже, если вообще происходят.