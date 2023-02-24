"Никогда не видели такого прежде": в США семейная пара нашла зуб гигантской акулы (фото)
Женщина сделала странное открытие, обнаружив на пляже гигантский зуб, принадлежащий шестиметровой белой акуле.
Во время своего пути на пляж в Северной Каролине, США, Лия МакЛамб и ее муж Джош заметили огромный окаменелый зуб, который, как предполагается, принадлежит белой акуле. Об этом сообщает The Mirror.
Молодая пара проехала целых три часа, что бы заняться своим любимым хобби — охотой за акульими зубами.
Паре повезло — они обнаружили "гигантский" окаменелый зуб, который, по предположению, принадлежал большой белой акуле длиной около 6 метров.
На уникальных фотографиях видно, что зуб почти такой же большой, как ладонь Лии, и кажется острым по краю.
"Никто из нас никогда не видел такой большой зуб. Мы начали поиски как только приехали на пляж, около 11 часов вечера. На улице было холодно, поэтому мы оделись в комбинезоны, маски, сапоги и зимние пальто. Примерно через час охоты мы шли бок о бок с фонариками, когда одновременно увидели гигантский большой белый зуб. Мой муж оказался быстрее и упал на землю, чтобы схватить его", — рассказывает Лия.
Пара является страстными охотниками за зубами акул и даже отправилась на поиски в свой медовый месяц. Девушка также рассказала, что они начали охотиться за акульими зубами еще в детстве, а теперь делают это вместе.
Напомним, ранее Фокус писал, что в США нашли гигантские зубы вымершей акулы. Охотник за окаменелостями Джонатан Валентайн рассказал, что в районе американского штата Северная Каролина он обнаружил несколько крупных зубов мегалодона — крупнейшей вымершей акулы. Длина одного зуба — 15 см, еще одного — 14.
Также сообщалось, что белая акула напала на ныряльщика в Мексике и откусила ему голову. 50-летний ныряльщик за моллюсками стал жертвой очень редкого нападения белой акулы, в результате которого акула откусила ему голову. Ученых заинтриговал необычный характер этого нападения, ведь акулы мало того, что редко кусают людей, но случаи обезглавливания встречаются еще реже, если вообще происходят.