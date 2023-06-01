Без операций и таблеток. Ученые использовали жир внутри нас, чтобы сжечь лишние килограммы

Новаторское открытие подтолкнуло ученых на шаг ближе к органическому решению проблемы сброса лишнего веса, без использования таблеток и операций.

Результаты исследования, проведенного группой ученых, освещают путь к активации бурого жира — малоизвестной силовой установки нашего организма, которая поглощает огромное количество калорий, чтобы обеспечить нам тепло при понижении температуры, пишет Daily Mail.

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Бурый жир стал главной мишенью для исследователей, стремящихся использовать его в войне с ожирением. Если они разгадают код, позволяющий сжигать этот жир независимо от погоды на улице, мы сможем приказывать своему телу худеть по собственному желанию.

Хотя этот подвиг кажется далекой мечтой, исследователям удалось значительно приблизиться к ней, раскрыв сложную архитектуру белка — жизненной силы, которая разжигает топку бурого жира, сжигающего калории. Этот белок, названный Uncoupling Protein 1 (UCP1), был загадкой для ученых. Они пытались понять, как он щелкает переключателем, чтобы запустить сжигание калорий в буром жире. Новое открытие вносит некоторую ясность во всю картину. Все дело в положении двух "шлюзов" в белке, когда он находится в режиме ожидания. Учитывая, что внутренние ворота закрыты, а внешние открыты, когда белок находится в состоянии покоя, ученые предполагают, что изменение положения этих ворот на противоположное может быть ключом к активизации белка.

Теперь перед ними стоит задача разработать лекарственное средство, способное переключать шлюзы, чтобы запустить механизм бурого жира, сжигающего калории, и обеспечить потерю веса. Бурый жир считается главным козырем в этой битве, поскольку его обилие коррелирует с более стройными формами тела, что позволяет предположить, что его активация может стать естественным противоядием против ожирения, минуя необходимость в таблетках для похудения.

"Эта структура прольет свет на то, как активировать белок, что приведет к сжиганию жира. Возможно, она даже поможет очистить уровень глюкозы в крови, что позволит справиться с диабетом". Это действительно выдающийся шаг в данной области" — заявил руководитель исследования, профессор Эдмунд Кунджи из Кембриджского университета.

Миниатюрный размер белка бесконтактного синтеза делает его неуловимым для невооруженного глаза, даже под микроскопом. Для решения своей задачи команда обратилась к ламам, используя их миниатюрные антитела для закрепления белка разобщения с двумя более крупными белками. В результате этого союза получилась структура достаточного масштаба, пригодная для полной панорамы через электронный микроскоп.

Ученым просто пришлось пренебречь структурными деталями вспомогательных белков, чтобы разглядеть конструкцию критического белка разобщения. Это монументальное открытие — плод глобального партнерства с участием Университета Восточной Англии, Кембриджского университета, Университета Пенсильвании и Свободного университета Брюсселя.

Доктор Пол Кричтон, выходец из Медицинской школы Норвича, сказал: "После четырех десятилетий неустанных поисков мы оставались в неведении относительно структуры и функции UCP1. Но теперь картина, наконец, проясняется".

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