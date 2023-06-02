С летательным аппаратом NASA на Марсе прервалась связь: что произошло

Марсианский вертолет Ingenuity замолчал на целых 6 дней и связь с ним может быть неустойчивой еще какое-то время.

Настоящим шоком для ученых из NASA была потеря связи с марсианским вертолетом Ingenuity. В течение шести дней летательный аппарат не выходил на связь. Хотя это беспрецедентное событие произошло еще в апреле этого года, о нем инженеры из NASA сообщили только несколько дней назад, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Маленький летательный аппарат Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance еще 2 года назад, на целых 6 дней в апреле оставался недоступным для ученых на Земле. По словам Трэвиса Брауна, главного инженера проекта Ingenuity, еще никогда за все время работы аппарата на Марсе ученые не теряли с ним связь.

Начиная с января этого года на территории кратера Езеро на Марсе (там находится вертолет Ingenuity) наступила зима. В связи с этим уменьшилось количество солнечного света, который получали солнечные панели аппарата. Для того, чтобы не тратить зря энергию, марсианский вертолет переходил в спящий режим ночью и выходил из него утром.

В это время у ученых уже возникали небольшие проблемы, когда они не могли вовремя связаться с вертолетом на Марсе во время его пробуждения. Также участились случаи, когда вертолет не мог вовремя получать сигналы от марсохода Perseverance, через который инженеры посылают команды летательному аппарату. Но эти события не вызвали особенного беспокойства, ведь всегда связь восстанавливалась быстро.

Марсианский вертолет Ingenuity замолчал на целых 6 дней и связь с ним может быть неустойчивой еще какое-то время Фото: NASA

По словам Брауна, за все 700 дней работы вертолета на Красной планете полных отключений связи никогда не было, даже во время самых плохих погодных условий на Марсе. Но 5 апреля этого года марсоход Perseverance не смог передать нужные команды своему напарнику, ведь летательный аппарат не выходил на связь. По словам ученых из NASA, это было настоящим шоком для них, ведь миссия могла оказаться под угрозой срыва.

Ученые продолжали попытки связаться с вертолетом Ingenuity в течение следующих шести дней и наконец-то 11 апреля был получен сигнал от аппарата. На следующий день вертолет начал полноценно обмениваться сигналами с Землей, что подтвердило тот факт, что летательный аппарат все-таки "жив". Уже 13 апреля вертолет Ingenuity смог соврешить свой юбилейный, 50-й полет на Марсе и полетел выше, чем когда-либо – он поднялся над поверхностью планеты на высоту в 18 метров. Следующий свой полет, как уже писал Фокус, вертолет совершил 22 апреля и в это время аппарат сделал снимки марсохода Perseverance.

Поверехность Марса и марсоход Perseverance: снимки получены во время чоредного полета вертолета Ingenuity

По словам ученых из NASA, скорее всего проблемы, возникшие у вертолета связаны с недостаточным количеством энергии в его батареях. Хотя скоро в кратере Езеро наступит лето и вертолет начнет получать больше солнечного света, все же на его панелях уже накопилось много марсианской пыли. Она блокирует поступление нормального количества света для зарядки батарей летательного аппарата.

Браун считает, что скорее всего в ближайшем будущем связь с вертолетом может оставаться неустойчивой, хотя ученые надеются, что Ingenuity еще долго сможет летать Марсе и помогать марсоходу Perseverance изучать планету в поисках признаков внеземной жизни.

Как уже писал Фокус, в пятницу, 2 июня, начнется прямая трансляция с Марса, когда в течение часа можно будет увидеть изображения поверхности Красной планеты почт ив режиме реального времени.