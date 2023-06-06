Луна России не светит. Запуск очередного "аналоговнет" в космос в который раз перенесли

Россия уже 2 года пытается отправить на Луну свой посадочный аппарат "Луна-25".

"Роскосмос" перенес дату запуска посадочного аппарата "Луна-25" на август этого года, хотя изначально полет должен был состояться 13 июля. Саму миссию россияне не могут реализовать уже 2 года, пишет Space.

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Впервые о том, что автономный посадочный аппарат "Луна-25" полетит на Луну в 2021 году сообщал "Роскосмос" за год до планируемого события. В 2021 году дату запуска перенесли на следующий год, но в 2022-м Россия вторглась в Украину и возможно, это повлияло на то, что запуск был снова перенесен на 2023 год. Кстати, Европейское космическое агентство создало специальную камеру "Пилот-Д", которая должна была быть размещена на российском космическом аппарате. Но уже в апреле прошлого года в ответ на вторжение РФ в Украину, эта камера была изъята из участия в миссии.

Для России запуск на Луну посадочного аппарата "Луна-25", который создавали много лет, является очень важной. Ведь это первый подобный аппарат, созданный в России после распада СССР, который должен полететь на спутник Земли. Советский Союз смог отправить свой последний лунный аппарат "Луна-24" еще в 1976 году. Конечно же Россия имеет свои планы касательно освоения Луны, но как показывают последние события пока что их реализация не является успешной.

Изначально аппарат "Луна-25" должен был отправиться на борту ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный" 13 июля 2023 года. Но согласно недавнему сообщению "Роскосмоса", запуск был перенесен на неопределенную дату в августе.

"Роскосмос" перенес дату запуска посадочного аппарата "Луна-25" на август этого года, хотя изначально полет должен был состоятся 13 июля Фото: Роскосмос

В российском космическом агентстве заявили, что сейчас проводятся последние наземные испытания, которые в том числе включают моделирование важнейшего этапа миссии – успешное приземление космического аппарата на поверхность Луны.

Когда (и если) посадочный аппарат "Луна-25" полетит на Луну, то он приземлится в районе ее южного полюса. Согласно плану, срок его работы на спутнике Земли составляет не менее года. Этот аппарат предназначен для изучения поверхности Луны, состава и структуры ее коры, а также для исследования лунного реголита (лунной пыли).

Ранее Фокус уже писал о том, как "отличились" двое российских астронавтов во время выхода в открытый космос с борта МКС. Россияне решили намусорить и в космосе.

Также Фокус писал о том, что в России приняли решение не прекращать сотрудничество на МКС в течение еще 5 лет, а после этого покинуть космическую станцию. Хотя сама орбитальная станция должна работать еще до 2030 года.

Как уже писал Фокус Россия, когда развязала войну против Украины, нанесла значительный ущерб своей космической отрасли. Из-за санкций против РФ от сотрудничества со страной-агрессором отказались многие страны мира.

В то же время, как уже писал Фокус, NASA продолжает успешную реализацию своей лунной программы Artemis. Недавно космическое агентство показало новый автомобиль для путешествий и исследований на Луне.