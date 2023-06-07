США прячут корабли инопланетян: экс-сотрудник американской разведки сделал громкое заявление

По словам бывшего сотрудника Министерства обороны США, правительство страны хранит неповрежденные и частично поврежденные транспортные средства внеземного происхождения.

Бывший сотрудник американской разведки Дэвид Граш, который занимался исследованиями неопознанных аномальных явлений (так теперь принято называть НЛО), утверждает, что правительство США хранит транспортные средства внеземного происхождения. Информацию об этом скрывают от Конгресса США, заявил Граш в интервью изданию Debrief.

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В последние годы снова возобновился интерес Пентагона к расследованию случаев появления НЛО. Было выпущено уже несколько отчетов, в которых большинство случаев наблюдения аномальных явлений нашли земное объяснение. В то же время, как уже писал Фокус, недавно стало известно о том, что некоторые случаи появления НЛО так и остаются необъяснимыми и Пентагон должен предоставить новый отчет о своих расследованиях этих явлений уже в августе этого года.

На фоне этого бывший сотрудник американской разведки Дэвид Граш, который покинул работу в Министерстве обороны в апреле после 14-летней карьеры, сообщил о том, что правительство США имеет в наличии полностью целые, а также частично поврежденные транспортные средства внеземного происхождения. По его словам, эта информация скрывается от Конгресса США, но передал эти секретные данные американскому парламенту. После этого он подвергся давлению со стороны чиновников из американского правительства, как утверждает Граш.

В то же время в интервью действующий сотрудник разведки США Джонатан Грей подтвердил существование, как он выразился, экзотических материалов, при этом заявив, что мы действительно не одиноки в галактике.

По словам Граша, правительство США и оборонные подрядчики в течение десятилетий находили как фрагменты инопланетных космических кораблей, так и целые транспортные средства внеземного происхождения. Граш утверждает, что анализ собранных материалов подтверждает, что транспортные средства созданы из неизвестных веществ, а это означает, что за их созданием стоит либо внеземной разум, или кто-то еще.

По словам бывшего сотрудника Министерства обороны США, правительство страны хранит неповрежденные и частично неповрежденные транспортные средства внеземного происхождения Фото: IBtimes

Эти данные подтверждает и Грей. По его словам, внеземной разум действительно существует и поисками признаков его существования занимаются не только США, но и другие страны. Издание Debrief пишет, что после общения с нескольким бывшими коллегами Граша, они получили данные о безупречной репутации последнего.

По словам Граша, информацию о том, что правительство скрывает внеземные материалы он получил в том числе и после общения высокопоставленными представителями американской разведки. Граш сообщил также Конгрессу США, что существует секретная программа по восстановлению поврежденных инопланетных космических кораблей. При этом бывший сотрудник Министерства обороны указывает на то, что внеземные транспортные средства продолжают находить и сейчас и он знает, кто лично участвует в секретных миссиях.

В то же время сам Граш лично не видел космические корабли инопланетян или их части, а также он не рассказал, где они могут хранится.

По словам Ника Поупа, который в 90-е годы прошлого века занимался расследованиями случаев появления НЛО для Министерства обороны Великобритании, подобные заявления Граша и Грея являются очень серьезными, пишет The Guardian.

Поуп заявил, что это не просто размышления о теории заговора где-то в социальных сетях, это официальное обращение в Конгресс. Если расследование парламента покажет, что эти заявления ложные, то Граш может получить либо большой штраф, либо даже попасть в тюрьму.

Ранее Фокус писал о том, что если инопланетяне существуют, то их можно обнаружить благодаря существованию особенных планетных систем.