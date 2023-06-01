Внеземные цивилизации перемещают планеты: нечто подобное уже есть рядом с Сатурном

Новое исследование предполагает, что инопланетяне могут разместить на одной орбите до 24 планет.

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Некоторые ученые считают, что обнаружить высокоразвитую внеземную цивилизацию можно с помощью огромных структур, которые создают инопланетяне в космосе. Например, это может быть так называемая Сфера Дайсона – структура для сбора энергии у своей звезды. Но ученые из Университета Бордо, Франция, считают, что инопланетяне также могут перемещать планеты ближе к своей звезде, чтобы сделать их пригодными для жизни. В таком случае, как показывает исследование, внеземная цивилизация могла бы разместить на одной орбите до 24 планет. И если обнаружить такую космическую конфигурацию, то соответственно это может быть признаком того, что где-то в галактике очень высокоразвитые инопланетяне не просто существуют, а занимаются космическим строительством, пишет Inverse.

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До сих пор ученые еще не обнаружили ни одной планетной системы, где бы на одной орбите находились бы как минимум 2 планеты. Но авторы нового исследования считают, что это не просто возможно, но на одной орбите может располагаться до 24 планет одновременно. И на самом деле нечто подобное можно увидеть даже в нашей Солнечной системе, правда речь идет не о планетах, а о спутниках Сатурна.

Некоторые ученые считают, что обнаружить высокоразвитую внеземную цивилизацию можно с помощью огромных структур, которые создают инопланетяне в космосе. Например, это может быть так называемая Сфера Дайсона Фото: Inverse

Среди огромного количества спутников Сатурна, а как уже писал Фокус их теперь 145, есть два особенных спутника – Янус и Эпиметей. Технически они вращаются вокруг планеты на одной орбите. Правда разделяет их примерно 50 км. Их движение можно сравнить с движением автомобилей на трассе на разных полосах. Одни спутник каждые четыре года двигается по одной "полосе" и делает это быстрее. Но затем взаимная гравитация меняет их местоположение, то есть они меняются "полосами" (расположением на своей почти идентичной орбите). И все это происходит каждые четыре года.

Янус - спутник Сатурна Фото: NASA

Ученые из Университета Бордо предположили, что если спутники Сатурна могут это делать, то вероятно где-то в галактике могут существовать такие же планеты, которые вращаются на одной орбите вокруг своей звезды. По крайней мере такую вероятность показало компьютерное моделирование.

Эпиметей - спутник Сатурна Фото: NASA

По словам ученых, если теоретически в природе не может существовать таких планет, то их можно переместить на одну орбиту с помощью каких-то технологий. А это соответственно могут сделать внеземные цивилизации. То есть, если найти такие планеты, то это будет означать, что мы обнаружили настоящих инопланетян. Только очень высокоразвитых в технологическом плане.

Как показало моделирование, потенциальные инопланетяне могут переместить на одну орбиту до 24 планет, чтобы они находились в зоне обитаемости звезды, то есть были пригодны для жизни. Самое интересное, что эти планеты могут вращаться вокруг своей звезды таким образом в течение миллиардов лет.

Потенциальные инопланетяне могут переместить на одну орбиту до 24 планет Фото: space.com

Как же обнаружить такие планеты? Ученые считают, что нужно использовать популярный транзитный метод для поиска экзопланет (когда планета затмевает собой свет своей звезды, то ее можно найти).

Проблема состоит в том, что даже если будет обнаружена система, где будут намеки на присутствие планет с одной орбитой, то для подтверждения этого факта придется потратить не менее 10 лет с нынешним уровнем земных технологий.

В любом случае ученые считают, что наличие подобной уникальной планетной системы будет говорить о том, что:

либо планеты могут формироваться так, как мы еще не знаем;

либо их перемещением занялась внеземная цивилизация.

Как уже писал Фокус, в NASA не могут объяснить часть инцидентов с НЛО, поэтому, возможно, это действительно инопланетяне.

Некоторые ученые считают, что найти признаки существования внеземных цивилизаций можно не где-то далеко в космосе, а рядом с нашей планетой, как уже писал Фокус.