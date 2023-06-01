Внеземные цивилизации перемещают планеты: нечто подобное уже есть рядом с Сатурном
Новое исследование предполагает, что инопланетяне могут разместить на одной орбите до 24 планет.
Некоторые ученые считают, что обнаружить высокоразвитую внеземную цивилизацию можно с помощью огромных структур, которые создают инопланетяне в космосе. Например, это может быть так называемая Сфера Дайсона – структура для сбора энергии у своей звезды. Но ученые из Университета Бордо, Франция, считают, что инопланетяне также могут перемещать планеты ближе к своей звезде, чтобы сделать их пригодными для жизни. В таком случае, как показывает исследование, внеземная цивилизация могла бы разместить на одной орбите до 24 планет. И если обнаружить такую космическую конфигурацию, то соответственно это может быть признаком того, что где-то в галактике очень высокоразвитые инопланетяне не просто существуют, а занимаются космическим строительством, пишет Inverse.
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До сих пор ученые еще не обнаружили ни одной планетной системы, где бы на одной орбите находились бы как минимум 2 планеты. Но авторы нового исследования считают, что это не просто возможно, но на одной орбите может располагаться до 24 планет одновременно. И на самом деле нечто подобное можно увидеть даже в нашей Солнечной системе, правда речь идет не о планетах, а о спутниках Сатурна.
Среди огромного количества спутников Сатурна, а как уже писал Фокус их теперь 145, есть два особенных спутника – Янус и Эпиметей. Технически они вращаются вокруг планеты на одной орбите. Правда разделяет их примерно 50 км. Их движение можно сравнить с движением автомобилей на трассе на разных полосах. Одни спутник каждые четыре года двигается по одной "полосе" и делает это быстрее. Но затем взаимная гравитация меняет их местоположение, то есть они меняются "полосами" (расположением на своей почти идентичной орбите). И все это происходит каждые четыре года.
Ученые из Университета Бордо предположили, что если спутники Сатурна могут это делать, то вероятно где-то в галактике могут существовать такие же планеты, которые вращаются на одной орбите вокруг своей звезды. По крайней мере такую вероятность показало компьютерное моделирование.
По словам ученых, если теоретически в природе не может существовать таких планет, то их можно переместить на одну орбиту с помощью каких-то технологий. А это соответственно могут сделать внеземные цивилизации. То есть, если найти такие планеты, то это будет означать, что мы обнаружили настоящих инопланетян. Только очень высокоразвитых в технологическом плане.
Как показало моделирование, потенциальные инопланетяне могут переместить на одну орбиту до 24 планет, чтобы они находились в зоне обитаемости звезды, то есть были пригодны для жизни. Самое интересное, что эти планеты могут вращаться вокруг своей звезды таким образом в течение миллиардов лет.
Как же обнаружить такие планеты? Ученые считают, что нужно использовать популярный транзитный метод для поиска экзопланет (когда планета затмевает собой свет своей звезды, то ее можно найти).
Проблема состоит в том, что даже если будет обнаружена система, где будут намеки на присутствие планет с одной орбитой, то для подтверждения этого факта придется потратить не менее 10 лет с нынешним уровнем земных технологий.
В любом случае ученые считают, что наличие подобной уникальной планетной системы будет говорить о том, что:
- либо планеты могут формироваться так, как мы еще не знаем;
- либо их перемещением занялась внеземная цивилизация.
Как уже писал Фокус, в NASA не могут объяснить часть инцидентов с НЛО, поэтому, возможно, это действительно инопланетяне.
Некоторые ученые считают, что найти признаки существования внеземных цивилизаций можно не где-то далеко в космосе, а рядом с нашей планетой, как уже писал Фокус.