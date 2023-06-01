Позаземні цивілізації переміщують планети: щось подібне вже є поряд із Сатурном

Нове дослідження припускає, що інопланетяни можуть розмістити на одній орбіті до 24 планет.

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Деякі вчені вважають, що виявити високорозвинену позаземну цивілізацію можна за допомогою величезних структур, які створюють інопланетяни у космосі. Наприклад, це може бути так звана Сфера Дайсона — структура для збору енергії у своєї зірки. Але вчені з Університету Бордо, Франція вважають, що інопланетяни також можуть переміщати планети ближче до своєї зірки, щоб зробити їх придатними для життя. У такому разі, як свідчить дослідження, позаземна цивілізація могла би розмістити на одній орбіті до 24 планет. І якщо виявити таку космічну конфігурацію, то це може бути ознакою того, що десь у галактиці дуже високорозвинені інопланетяни не просто існують, а займаються космічним будівництвом, пише Inverse.

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Досі вчені ще не виявили жодної планетної системи, де на одній орбіті знаходилися б як мінімум 2 планети. Але автори нового дослідження вважають, що це не просто можливо, а на одній орбіті може розташовуватися до 24 планет одночасно. І насправді щось подібне можна побачити навіть у нашій Сонячній системі, щоправда, йдеться не про планети, а про супутники Сатурна.

Деякі вчені вважають, що виявити високорозвинену позаземну цивілізацію можна за допомогою величезних структур, які створюють інопланетяни у космосі. Наприклад, це може бути так звана Сфера Дайсона Фото: Inverse

Серед величезної кількості супутників Сатурна, а як уже писав Фокус їх тепер 145, є два особливі супутники – Янус та Епіметей. Технічно вони обертаються навколо планети на одній орбіті. Щоправда розділяє їх приблизно 50 км. Їхній рух можна порівняти з рухом автомобілів на трасі на різних смугах. Один супутник кожні чотири роки рухається по одній "смузі" і робить це швидше. Але потім взаємна гравітація змінює їхнє місце розташування, тобто вони змінюються "смугами" (розташуванням на своїй майже ідентичній орбіті). І все це відбувається кожні чотири роки.

Янус – супутник Сатурна Фото: NASA

Вчені з Університету Бордо припустили, що якщо супутники Сатурна можуть це робити, то, ймовірно, десь у галактиці можуть існувати такі ж планети, які обертаються на одній орбіті навколо своєї зірки. Принаймні таку можливість показало комп'ютерне моделювання.

Епіметей – супутник Сатурна Фото: NASA

За словами вчених, якщо теоретично в природі не може існувати таких планет, їх можна перемістити на одну орбіту за допомогою якихось технологій. І це відповідно можуть зробити позаземні цивілізації. Тобто, якщо знайти такі планети, це означатиме, що ми виявили справжніх інопланетян. Тільки дуже високорозвинених в технологічному плані.

Як показало моделювання, потенційні інопланетяни можуть перемістити на одну орбіту до 24 планет, щоб вони знаходилися в зоні придатній для життя зірки, тобто були придатні для життя. Найцікавіше те, що ці планети можуть обертатися навколо своєї зірки таким чином протягом мільярдів років.

Потенційні інопланетяни можуть перемістити на одну орбіту до 24 планет Фото: space.com

Як виявити такі планети? Вчені вважають, що потрібно використовувати популярний транзитний метод для пошуку екзопланет (коли планета затьмарює собою світло своєї зірки, її можна знайти).

Проблема полягає в тому, що навіть якщо буде виявлено систему, де будуть натяки на присутність планет з однією орбітою, то для підтвердження цього факту доведеться витратити щонайменше 10 років із нинішнім рівнем земних технологій.

У будь-якому випадку вчені вважають, що наявність подібної унікальної планетної системи буде говорити про те, що:

або планети можуть формуватися так, як ми ще не знаємо;

або їх переміщенням зайнялася позаземна цивілізація.

Як уже писав Фокус, у NASA не можуть пояснити частину інцидентів з НЛО, тому, можливо, це справді інопланетяни.

Деякі вчені вважають, що знайти ознаки існування позаземних цивілізацій можна десь далеко в космосі, а поряд з нашою планетою, як уже писав Фокус.