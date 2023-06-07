Полет к самому дорогому астероиду в Солнечной системе Психея: названа новая дата запуска

Космический аппарат "Психея" должен был полететь к астероиду, богатому металлами, еще в прошлом году. Теперь же миссия запланирована на октябрь 2023 года.

Астероид Психея, шириной примерно 226 км считается самым дорогим космическим камнем в Солнечной системе. Эксперты оценивают стоимость всех металлов, из которых он состоит в 10 тысяч квадриллионов долларов. Теперь нужно проверить так ли ценен этот астероид, хотя он интересует ученых и еще по одной причине. Психея может быть ядром планетезималя, то есть космического тела из которых формируются планеты. Еще год назад NASA должно было отправить на исследование астероида космический аппарат "Психея", но из-за проблем с программным обеспечением, а также проблем в Лаборатории реактивного движения NASA этот запуск не состоялся. Теперь же стало известно, что миссия начнется в октябре 2023 года, пишет Gizmodo.

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Долгожданная космическая миссия получила второй шанс исследовать один из самых интригующих объектов в нашей Солнечной системе. Еще в августе 2022 года космический аппарат "Психея" должен был полететь к одноименному астероиду, который находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Таким образом аппарат мог бы прилететь к месту назначения в начале 2026 года. Но за два месяца до старта NASA отложило запуск из-за проблем с оборудованием аппарата, а также проблем, связанных с сотрудниками NASA, которые работали над проектом.

Космический аппарат "Психея" должен был полететь к астероиду, богатому металлами, еще в прошлом году. Теперь же миссия запланирована на октябрь 2023 года Фото: NASA/JPL

Теперь же в NASA заявили, что все проблемы устранены и космический аппарат "Психея" готов полететь к самому дорогому астероиду в Солнечной системе в октябре этого года. Правда, если запуск все же состоится, то аппарат NASA достигнет астероида только в августе 2029 года.

Кстати из-за некоторых проблем NASA также отложило запуск еще одного важного космического аппарата – VERITAS. Он должен был отправится для исследования Венеры, как уже писал Фокус, в 2028 году. Пока что эта миссия перенесена на 2031 год.

Космический аппарат "Психея" должен полететь на ракете-носителе Falcon Heavy от SpaceX в октябре этого года, если все пойдет по плану. Согласно сообщению NASA, аппарат будет вращаться вокруг астероида Психея и с помощью своих приборов будет анализировать состав и структуру камня.

Космический аппарат "Психея" должен полететь на ракете-носителе Falcon Heavy от SpaceX в октябре этого года, если все пойдет по плану Фото: NASA

Ученые считают, что Психея может быть частью ядра разрушенного планетезималя, то есть строительного блока, из которых формируются планеты. Изучив недра Психеи ученые смогут получить больше информации о внутреннем устройстве каменистых планет, таких как Земля.

Аппарат "Психея" оснащен камерой с высоким разрешением, гамма- и нейтронным спектрометром для определения точного состава астероида, а также магнитометром, с помощью которого можно изучить остаточное магнитное поле астероида.

Напоминаем, что в прошлом году с помощью наземных телескопов ученые смогли составить карту поверхности астероида Психея. Оказалось, что его поверхность очень неоднородна, о больше данных может получить только аппарат "Психея" в время своей 2-х летнего пребывания на орбите вокруг космического камня.

Также Фокус писал о том, что в прошлом году ученые провели исследование, в котором они показали, что астероид Психея может отличаться по составу и структуре от существующих теорий.

В любом случае, если аппарат "Психея" все же доберется до одноименного астероида через 6 лет, то ученые наконец-то узнают действительно ли этот камень такой драгоценный и какие секреты он еще скрывает.