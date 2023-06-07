Коктейль из вирусов и бактерий: ученые раскрыли секрет жизни до 100 лет и дольше

Согласно исследованию, тайна долго жизни скрывалась в человеческом кишечнике.

Эксперты из Копенгагенского университета изучили состояние 176 долгожителей из Японии, которые достигли отметки в 100 лет и выше. Внимание исследователей привлекло то, что у всех испытуемых в желудочно-кишечном тракте была особая смесь бактерий и вирусов, пишет Daily Mail.

Полученные данные показали, что некоторые вирусы в нашем кишечнике могут принести большую пользу микробиому и в свою очередь, улучшить состояние организма в целом.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Медицина пока не может менять генетические предрасположенности людей к тем или иным заболеваниям, но может изменить кишечный биом, добавив в него уникальную смесь.

"Мы всегда хотели понять, почему некоторые люди живут дольше остальных. Исследование показало, что кишечные бактерии японских долгожителей производят совершенно новые молекулы, которые делают этих людей устойчивыми к патогенным, то есть болезнетворным, микроорганизмам. Благодаря такой защите, возможно, люди живут дольше", — говорит автор исследования Йоахим Йохансен.

Исследователи разработали алгоритм, чтобы картировать кишечные бактерии и вирусы, которые были найдены у долгожителей. Полученные результаты сравнили с данными людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Команда ученых увидела большое биологическое разнообразие среди бактерий и бактериальных вирусов у долгожителей.

"Высокой микробное разнообразие почти всегда говорит о здоровом микробиоме кишечника. Мы полагаем, что люди со здоровым кишечным микробиомом будут лучше защищены от болезней, которые связаны со старением", — отмечает исследователь.

Йохансен добавляет, что новые данные могут быть использованы для увеличения жизни других людей путем изменения микробиома их кишечника.

"Мы узнали, что если вирус сталкивается с бактерией, он фактически делает последнюю более сильной. Вирусы, которые были найдены у долгожителей, содержали дополнительные гены, которые стимулировали рост бактерий. Они же стабилизировали кишечную флору и противодействовали воспалению", — подытожил эксперт.

Напомним, ученые выяснили, что человеческий микробиом может быть по-настоящему заразным. Люди, живущие рядом могут влиять на сообщество микробов, живущих внутри вас, считают ученые.