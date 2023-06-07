Вечерняя кнопка перезагрузки: отдых в конце дня улучшает ваше настроение на следующий день

Секрет энергичного рабочего дня может заключаться в спокойных часах вечернего восстановления, — утверждают ученые.

Эффективный отдых после рабочего дня может сотворить чудеса с вашим рабочим настроением на следующее утро, как показало недавнее исследование. Примечательно, что качественная вечерняя перезагрузка вызывает прилив бодрости, спокойствия и жизнерадостности, давая старт рабочему дню. Однако утренняя бодрость имеет тенденцию угасать в течение дня, что подчеркивает необходимость того, чтобы этот ритуал восстановления стал ежедневной привычкой, пишет SciTechDaily.

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Исследование устанавливает взаимосвязь между качеством времени отдыха после работы и эмоциональным состоянием человека при возобновлении работы на следующий день.

В нем были собраны данные 124 сотрудников за 887 дней, в качестве данных использовались их личные дневниковые записи. Результаты показали, что люди, которые наслаждались превосходным временем отдыха после работы, демонстрировали повышенный уровень бдительности, спокойствия и счастья в начале рабочего дня. К сожалению, оказалось, что эти повышенные состояния бодрости и спокойствия более отчетливо исчезали в течение дня, после того как наступали вечера.

Говоря простым языком, это означает, что хотя ежедневное восстановление дает первоначальный толчок моральному состоянию и продуктивности сотрудников, эти преимущества, как правило, ослабевают в течение дня. Таким образом, исследование подчеркивает важность интеграции восстановления в качестве регулярного компонента повседневной жизни.

Майке Арнольд, магистр наук, ведущий автор из Университета Мангейма, Германия, проливает свет на суть полученных результатов. "Наше исследование показывает, что ежедневное омоложение вдали от рабочих обязанностей действительно положительно влияет на настроение работника. Однако эти положительные эффекты, похоже, не сохраняются в течение всего рабочего дня. Таким образом, наши результаты подчеркивают тот факт, что преимущества вечернего восстановления сил довольно скоротечны, — пояснила Арнольд, — Кроме того, мы обнаружили, что эти преимущества могут быть частично связаны с улучшением качества сна после хорошей вечерней зарядки.

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