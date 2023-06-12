Индиана Джонс, Каспер, Скуби-Ду: как в NASA дают названия особенностям ландшафта на Марсе

Большие объекты на поверхности Марса получают официальные имена, а ученые разных миссий дают не всегда серьезные названия для камней и возвышенностей.

18 февраля 2021 года на поверхность Марса опустился марсоход размером с автомобиль, чтобы начать поиск признаков древней жизни на Красной планете. С этого дня место посадки марсохода Perseverance получило название Октавия Батлер в честь известной американской писательницы-фантаста. Ученые из NASA дают названия не только таким огромным объектам, как кратеры, но даже самым маленьким марсианским камням. Как это происходит, пишет Gizmodo.

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С тех пор, как NASA начало отправлять марсоходы на Марс, у космического агентства сложилась традиция давать названия многим особенностям марсианского ландшафта. На карте Марса можно обнаружить такие названия, как Индиана Джонс, Каспер, Скуби-Ду, но есть и более официальные имена. Например, кратер Езеро получил название в честь города в Боснии и Герцеговине и оно означает "озеро". В принципе, все логично, ведь ученые считают, что в этом кратере на Марсе когда-то находилось огромное озеро из жидкой воды. Среди более официальных названий марсианской местности также можно встретить и "Эндьюранс". Так назывался корабль, на котором находилась экспедиция Эрнеста Шеклтона в Антарктиду. Как оказалось, у NASA есть свой метод, с помощью которого присваивают имена тем или иным объектам на Марсе.

Кратер Езеро получил название в честь города в Боснии и Герцеговине и оно означает "озеро" Фото: NASA

Ученые NASA уже дали названия большому количеству возвышенностей и кратеров, а также многим камням и отдельным частям поверхности на Марсе. Некоторые названия получили те особенности местного ландшафта, с которыми сталкивались на своем пути марсоходы NASA.

По словам ученых, они дают имена почти всему, что встречают марсоходы, чтобы можно было иметь лучшее представление об исследуемой территории. Таким образом можно указывать на тот или иной объект и сразу его находить на карте.

Более 2000 названий разных объектов на поверхности Марса, которые дали ученые NASA, были одобрены Международным астрономическим союзом и поэтому считаются официальными Фото: NASA

Более 2000 названий разных объектов на поверхности Марса, которые дали ученые NASA, были одобрены Международным астрономическим союзом и поэтому считаются официальными. Есть определенные правила, уставленные союзом, которые касаются подобных названий. Например, кратеры диаметром более 60 км называют в честь известных ученых или писателей-фантастов, а кратеры меньшего размера называют в честь городов с населением менее 100 000 человек. В кратере Езеро, который сейчас изучает марсоход Perseverance, находится еще один ударный кратер Белва, и он назван в честь города в штате Западная Вирджиния, США.

Кроме официальных названий ученые из NASA также дают неофициальные прозвища для некоторых объектов на Марсе, в том числе и для обычных камней Фото: NASA

Кроме официальных названий ученые из NASA также дают неофициальные прозвища для некоторых объектов на Марсе, в том числе и для обычных камней. Например, ученые миссии InSight назвали камень, который улетел во время приземления посадочного аппарата на Марс, "Роллинг Стоунз" (Rolling Stones), в честь известной рок-группы.

Также ученые разных миссий иногда выбирают определенную тему для той или иной местности на Марсе и дают названия особенностям ландшафта, связанных с этой темой. Например, марсоход Curiosity сейчас изучает местность, которая похожа земной горный массив Серра-Пакарайма, расположенный на территории Венесуэлы, Бразилии и Гайаны (Южная Америка). Поэтому ученые называют разные объекты здесь прозвищами, связанными с этим континентом.

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