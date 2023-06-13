На шаг ближе к победе: ВОЗ надеется искоренить сонную болезнь к 2030 году

Африканский трипаносомоз человека фактически не поддавался лечению, но благодаря инициативам государств и новым препаратам, у человечества появилась надежда на скорую победу над недугом.

Широко известная муха цеце является переносчиком паразитов Trypanosoma, крошечных захватчиков, которые вызывают смертельную болезнь, известную как сонная болезнь, или африканский трипаносомоз человека (АТЧ). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила перед собой амбициозную цель — искоренить АТЧ к 2030 году, что является непростой задачей, учитывая, что точные методы вторжения паразита остаются в некоторой степени окутанными тайной.

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Это зловещее заболевание начинается достаточно невинно: паразиты Trypanosoma попадают в кровь человека после укуса мухи цеце. Эти микроскопические попутчики, размером не больше кусочка нитки, сначала лежат на дне, выжидая время, прежде чем начать полномасштабную атаку на организм человека. Они могут проводить месяцы и даже годы, не вызывая заметных симптомов, все это время готовясь к нападению на мозг.

Когда паразиты наконец проникают в мозг, они укореняются в нервной ткани и вызывают множество когнитивных нарушений. Эффекты варьируются от изменений личности до паранойи, спутанности сознания и галлюцинаций. Координация становится затруднительной, сенсорное восприятие искажается, могут возникать конвульсии.

Люди, находящиеся на поздних стадиях АТЧ, могут вести себя непредсказуемо, подвергая опасности окружающих. В некоторых случаях обычные ощущения могут стать мучительными; простое прикосновение к воде может вызвать у инфицированного человека агонию. Без лечения это опасное заболевание часто приводит к впадению больного в кому и почти всегда заканчивается смертью.

Нарушения циркадного ритма, характеризующиеся бессонницей ночью и чрезмерной сонливостью днем, дали АТЧ разговорное название "сонная болезнь".

Хотя АТЧ известна ученым уже более ста лет, точный механизм, с помощью которого паразит проникает через защитный барьер мозга, остается неясным. АТЧ в основном вызывается двумя подвидами Trypanosoma, эндемичными для Африки, но большинство современных случаев вызвано T. brucei gambiense, особенно в Демократической Республике Конго. Некоторые исследования на грызунах показывают, что T. b. gambiense может пересекать не только гематоэнцефалический барьер — своего рода защитную стену от токсинов и патогенов, но и границу кровь-цереброспинальная жидкость, которая отделяет жидкость, окружающую головной и спинной мозг, от богатых кровью тканей.

Попав в мозг, эти скрытные захватчики становятся трудноизгоняемыми без нанесения побочных повреждений. Традиционные методы лечения были настолько токсичными, что привели к 5% смертности среди пациентов. В течение многих лет борьба с сонной болезнью велась с помощью многочисленных болезненных инъекций, некоторые прямо в позвоночник, но даже эти крайние меры не гарантируют успеха — до 50% пациентов, прошедших лечение, испытывают рецидив.

Однако появилась надежда в виде нового перорального препарата, который в прошлом году прошел всесторонние клинические испытания. Это революционное лекарство нужно принимать всего один раз, и его успех в лечении заболевания составляет 95%. Он обещает не только облегчить страдания отдельных людей, но и может предотвратить будущие широкомасштабные вспышки, подобные тем, которые унесли тысячи жизней в прошлые десятилетия.

Искоренение болезни — это не маленький подвиг, как сказал в 2022 году Жак Пепин, специалист по инфекционным заболеваниям. "Всегда трудно преодолеть последние несколько миль. Очень трудно достичь магического числа — ноль случаев", — заявил Пепин. Но перспектива создания одноразового эффективного перорального препарата знаменует собой значительный шаг в глобальной борьбе с АТЧ, приближая нас еще на один шаг к миру, свободному от этого разрушительного заболевания.

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