Скрининг и вакцины. Австралия планирует искоренить рак шейки матки к 2028 году

Австралия движется к тому, чтобы стать первой страной в мире, которая к 2028 году искоренит рак шейки матки с помощью скрининга, вакцин и лечения.

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В настоящее время 6,5 из каждых 100 000 женщин в Австралии страдают от рака шейки матки, четвертого по распространенности вида рака среди женщин в мире. Власти стремятся снизить этот показатель до 4 случаев на 100 000 женщин, чтобы объявить об "искоренении" этого заболевания, пишет La Prensa Latina.

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"Австралия находится в процессе разработки национальной стратегии ликвидации рака шейки матки, которая направлена на обеспечение равенства в области здравоохранения в процессе ликвидации", — заявила Клэр Найтингейл, старший научный сотрудник Мельбурнской школы народонаселения и глобального здравоохранения и эксперт по данному вопросу.

"Австралия находится на пути к тому, чтобы стать первой страной, достигшей этого достижения общественного здравоохранения, что может произойти уже в 2028 году", — говорится в статье, опубликованной на этой неделе Найтингейл, Тессой Сондерс, Меган Смит и Клэр Бавор.

Скрининги, направленные на выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает 99 процентов случаев рака шейки матки, наряду с вакцинами и доступом к лечению предраковых заболеваний являются стратегиями, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения для искоренения этого заболевания.

"Важно отметить, что профилактика — это только часть истории, и мы не можем забывать о необходимости укрепления потенциала для предоставления соответствующего лечения женщинам, у которых уже есть рак шейки матки", — сказала Найтингейл.

Однако достижение этой цели сопряжено с различными трудностями, связанными с неравенством по отношению к женщинам из групп меньшинств, таких как женщины из числа коренного населения, иммигранты, женщины с низким уровнем доходов или сексуальные меньшинства, которые живут вдали от крупных городов, что затрудняет для них доступ к скринингу, отметили эксперты.

Исследователи предлагают проводить скрининг женщин в уединении их домов путем сбора вагинальных мазков, тестов, аналогичных тестам на Covid-19, говорится в статье, опубликованной на университетском портале.

"Самостоятельный сбор проще, гораздо менее инвазивен, создает ощущение самостоятельности и устраняет многие барьеры, связанные с раздеванием и обследованием органов малого таза", — сказала Клэр.

Австралия, мировой лидер в области профилактики рака шейки матки, внедрила свою национальную программу скрининга шейки матки в 1991 году, что позволило снизить заболеваемость раком на 50 процентов за первое десятилетие. Кроме того, в 2007 году страна ввела программу вакцинации против ВПЧ, а десять лет спустя в 2017 году перешла от пап-тестирования к тестированию на ВПЧ, среди прочих мер.

Ранее Фокус писал о специфическом ноже-нюхаче, который способен обнаруживать рак шейки матки. Исследователи полагают, что новый хирургический инструмент способен изменить жизнь тысяч женщин.