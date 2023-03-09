Скринінг та вакцини. Австралія планує викорінити рак шийки матки до 2028 року

Австралія рухається до того, щоб стати першою країною у світі, яка до 2028 року викорінить рак шийки матки за допомогою скринінгу, вакцин та лікування.

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Нині 6,5 з кожних 100 000 жінок в Австралії страждають від раку шийки матки, четвертого за поширеністю раку серед жінок у світі. Влада прагне знизити цей показник до 4 випадків на 100 000 жінок, щоб оголосити про "викорінення" цього захворювання, пише La Prensa Latina.

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"Австралія знаходиться в процесі розробки національної стратегії ліквідації раку шийки матки, яка спрямована на забезпечення рівності в галузі охорони здоров'я в процесі ліквідації", — заявила Клер Найтінгейл, старша наукова співробітниця Мельбурнської школи народонаселення та глобальної охорони здоров'я та експерт з цього питання.

"Австралія перебуває на шляху до того, щоб стати першою країною, яка досягла цього досягнення громадської охорони здоров'я, що може статися вже в 2028 році", — йдеться у статті, опублікованій цього тижня Найтінгейл, Тесс Сондерс, Меган Сміт і Клер Бавор.

Скринінги, спрямовані на виявлення вірусу папіломи людини (ВПЛ), який спричинює 99 відсотків випадків раку шийки матки, поряд з вакцинами та доступом до лікування передракових захворювань є стратегіями, рекомендованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я для викорінення цього захворювання.

"Важливо зазначити, що профілактика — це лише частина історії, і ми не можемо забувати про необхідність зміцнення потенціалу для надання відповідного лікування жінкам, які вже мають рак шийки матки", — сказала Найтингейл.

Однак досягнення цієї мети пов'язане з різними труднощами, пов'язаними з нерівністю стосовно жінок з груп меншин, таких як жінки з корінного населення, іммігранти, жінки з низьким рівнем доходів або сексуальні меншини, які живуть далеко від великих міст, що ускладнює для них доступ до скринінгу, зазначили експерти.

Дослідники пропонують проводити скринінг жінок у усамітненні їхніх будинків шляхом збирання вагінальних мазків, тестів, аналогічних тестам на Covid-19, йдеться у статті, опублікованій на університетському порталі.

"Самостійний збір простіший, набагато менш інвазивний, створює відчуття самостійності та усуває багато бар'єрів, пов'язаних з роздяганням та обстеженням органів малого тазу", — сказала Клер.

Австралія, світовий лідер у галузі профілактики раку шийки матки, запровадила свою національну програму скринінгу шийки матки у 1991 році, що дозволило знизити захворюваність на рак на 50 відсотків за перше десятиліття. Крім того, у 2007 році країна запровадила програму вакцинації проти ВПЛ, а через десять років у 2017 році перейшла від пап-тестування до тестування на ВПЛ, серед інших заходів.

Раніше Фокус писав про специфічний ніж-нюхач, який здатний виявляти рак шийки матки. Дослідники вважають, що новий хірургічний інструмент здатний змінити життя тисяч жінок.