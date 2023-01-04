Революційне рішення. Ніж-нюхач виявляє рак шийки матки за лічені секунди

Дослідники вважають, що новий хірургічний інструмент здатний змінити життя тисяч жінок.

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Рак шийки матки є четвертим найпоширенішим видом раку у жінок. Лише у Великій Британії щороку він вражає близько 9 тисяч жінок, проте лише у 10% пацієнток із симптомами, які проходять біопсію, він підтверджується, пише The Guardian.

Дослідники з Імперського коледжу Лондона вважають, що знайшли революційне рішення лікування раку шийки матки, яке допоможе тисячам здорових жінок спати спокійно, а тим, у кого рак ендометрію все ж таки є — раніше дізнатися про це.

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Вчені виявили, що революційний хірургічний ніж iKnife здатний буквально за лічені секунди "унюхати" рак шийки матки. Зазначимо, що цей хірургічний інструмент не новий і вже використовується для лікування раку грудей та мозку.

Під час досліджень виявили, що iKnife здатний за лічені секунди встановити діагноз і розпізнати рак ендометрію з точністю в 89%. Дослідники вважають, що це дозволить мінімізувати поточні затримки для жінок в очікуванні гістопатологічного діагнозу.

Відомо, що революційний хірургічний ніж використовує струми, щоб відрізнити ракові тканини від здорових — він аналізує дим, що випускається при випаровуванні біопсійної тканини після вилучення з матки.

Дослідники відзначають, що ефективність ножа була доведена в лабораторних дослідженнях, в яких вивчалися зразки біопсії тканини півтори сотні жінок із підозрою на рак матки. Після цього результати iKnife порівняли із сучасними методами діагностики – революційний хірургічний ніж продемонстрував ефективність у 89%.

За словами виконавчого директора благодійної організації боротьби з раком Eve Appeal, яка фінансувала дослідження, Афіни Ламнісос, тривале очікування результатів тесту біопсії викликає стрес у сотень тисяч жінок по всьому світу. Коли жінки тільки чують, що рак можливий, вони поринають у стрес і двотижневе очікування на результати не додає спокою. Саме тому дослідники та Eve Appeal вважають, що нове дослідження може стати революційним у своєму роді.

Річ у тому, що жінки з підозрою на рак матки зможуть значно скоротити час очікування на результати біопсії, а для 90% жінок з постменструальною кровотечею, яка не є раком, даний метод насправді стане ефективним способом заспокоїтися.

Керівник дослідження Садаф Гаєм-Магамі зазначає, що секундна постановка діагнозу допоможе жінкам не лише позбутися зайвого стресу, а й швидше розпочати лікування тим, у кого рак шийки матки підтвердиться.

Дослідники впевнені, що iKnife має необхідний потенціал — надалі вчені планують розпочати масштабні клінічні дослідження, щоб підтвердити ефективність цього методу діагностики.

Раніше Фокус писав, що жінка хворіла на рак 12 разів на 36 років — вчені виявили те, чого раніше не бачили.