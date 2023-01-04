Революционное решение. Нож-нюхач обнаруживает рак шейки матки за считанные секунды

Исследователи полагают, что новый хирургический инструмент способен изменить жизнь тысяч женщин.

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Рак шейки матки — является четвертым наиболее распространенным видом рака у женщин. Лишь в Великобритании ежегодно он поражает около 9 тысяч женщин, однако только у 10% пациенток с симптомами, которые проходят биопсию, он подтверждается, пишет The Guardian.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона полагают, что нашли революционное решение лечения рака шейки матки, которое поможет тысячам здоровых женщин спать спокойно, а тем, у кого рак эндометрия все же есть — раньше узнать об этом.

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Ученые обнаружили, что революционный хирургический нож iKnife способен буквально за считанные секунды "унюхать" рак шейки матки. Отметим, что данный хирургический инструмент не нов и уже используется для лечения рака груди и мозга.

В ходе исследований было обнаружено, что iKnife способен за считанные секунды поставить диагноз и распознать рак эндометрия с точностью в 89%. Исследователи полагают, что это позволит свести к минимуму текущие задержки для женщин в ожидании гистопатологического диагноза.

Известно, что революционный хирургический нож использует токи, чтобы отличить раковые ткани от здоровых — он анализирует дым, испускаемый при испарении биопсийной ткани после ее извлечения из матки.

Исследователи отмечают, что эффективность ножа была доказана в лабораторных исследованиях, в которых изучались образцы биопсии ткани полутора сотен женщин с подозрением на рак матки. После этого результаты iKnife сравнили с современными методами диагностики — революционный хирургический нож продемонстрировал эффективность в 89%.

По словам исполнительного директора благотворительной организации по борьбе с раком Eve Appeal, которая финансировала исследование, Афины Ламнисос, длительное ожидание результатов теста биопсии вызывает стресс у сотен тысяч женщин по всему миру. Когда женщины только слышат, что рак возможен, они погружаются в стресс и двухнедельное ожидание результатов не добавляет спокойствия. Именно поэтому исследователи и Eve Appeal считают, что новое исследование может стать революционным в своем роде.

Дело в том, что женщины с подозрением на рак матки смогут значительно сократить время ожидания результатов биопсии, а для 90% женщин с постменструальным кровотечением, которое не является раком, данный метод в действительности станет эффективным способом успокоиться.

Руководитель исследования Садаф Гаем-Магами отмечает, что секундная постановка диагноза поможет женщинам не только избавиться от лишнего стресса, но и быстрее начать лечение тем, у кого рак шейки матки подтвердится.

Исследователи уверены, что iKnife обладает необходимым потенциалом — в дальнейшем ученые планируют приступить к масштабным клиническим исследованиям, чтобы подтвердить эффективность этого метода диагностики.

Ранее Фокус писал, что женщина болела раком 12 раз к 36 годам — ученые обнаружили то, чего раньше не видели.