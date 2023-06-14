Тепловая безопасность: врачи поделились советами для прохладного и безопасного лета

Борьба с жарой не должна заставлять нас отказываться от свежего воздуха. Врачи поделились способами сделать ваше время, проведенное на улице, намного прохладнее.

Этим летом ожидается повышение температуры, что превратит наш любимый нами отдых на свежем воздухе в огромную естественную духовку. Американская академия хирургов-ортопедов (ААХО), ведущий авторитет в области здоровья костей и суставов, предоставила советы по выживанию в жару, чтобы минимизировать риск солнечного удара, пишет HealthDay.

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Доктор Джослин Росс Виттштейн, известный хирург-ортопед из клиники Duke Health в Северной Каролине, является экспертом ААХО по просвещению в этом неотложном вопросе. Она предупреждает, что распознавание признаков недугов, связанных с жарой, независимо от вашего возраста, является незаменимым навыком в палящие летние месяцы.

"Когда вы занимаетесь спортом, вы потеете, и это работает личная система кондиционирования вашего организма, — объясняет доктор Виттштейн, пытаясь объяснить механизм охлаждения человека, — Однако неспособность восполнить потерянную с потом жидкость приводит к обезвоживанию, что затрудняет охлаждение и может привести к тепловым ударам".

В двух словах, вы потеете, чтобы сбросить избыток тепла. По данным ААХО, от 70% до 90% энергии, вырабатываемой организмом во время физических упражнений, выделяется в виде тепла. Однако такие факторы, как условия окружающей среды, выбор одежды и обезвоживание, могут стать препятствием на пути этого процесса теплоотдачи.

Прежде чем приступить к новым физическим нагрузкам, особенно если у вас есть такие заболевания, как болезни сердца или легких, или если принимаемые вами лекарства могут привести к обезвоживанию, доктор Виттштейн рекомендует незамедлительно проконсультироваться с вашим врачом.

После того как вам дали добро на выполнение упражнений, приступайте к ним постепенно. Не выкладывайтесь на полную катушку с самого начала и не надевайте поначалу спортивную экипировку.

Ключ к поддержанию механизма охлаждения организма — это постоянная гидратация. Не ждите, пока у вас пересохнет горло — продолжайте пить жидкость, даже если вы не испытываете жажды. ААХО рекомендует выпивать около 700 миллилитров жидкости без кофеина за два часа до тренировки. Дополнительные 200 миллилитров воды или спортивного напитка непосредственно перед началом тренировки могут сотворить чудеса.

Не забывайте пить воду и во время тренировки. Перерыв на 200 мл воды каждые 20 минут поможет избежать обезвоживания.

В дополнение к гидратации, ваша одежда может облегчить или усугубить вашу борьбу с жарой. Легкая одежда светлых тонов — ваш лучший союзник. Не экономьте на солнцезащитном креме — он защитит вашу кожу от вредных лучей. И последнее, но не менее важное: следите за изменениями погоды, особенно температуры и влажности.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.