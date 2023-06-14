Счастье любит тишину. Для борьбы с тяжелой астмой ученые заглушили иммунный ответ

Разговор, который может закончиться кризисом здоровья — клеточный диалог между молекулами. Именно он ведет к тяжелой астме и потенциально может заглушаться благодаря новому подходу, разработанному учеными.

Ученые из Института иммунологии в Ла-Джолле сосредоточили свое внимание на взаимодействии, которое способствует развитию тяжелой формы астмы. Эта форма заболевания поражает менее 10% из примерно 334 миллионов человек во всем мире, страдающих этим респираторным недугом. Несмотря на то, что это меньшая доля, влияние заболевания значительно: тяжелая астма непредсказуема, трудно поддается лечению и часто устойчива к традиционным методам лечения, таким как ингаляторы или стероиды, пишет New Atlas.

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В двух словах, астма приводит к воспалению и отеку стенок дыхательных путей, а избыток слизи иногда усугубляет трудности с дыханием. Во время тяжелого приступа астмы эти симптомы могут быстро нарастать, что приводит к угрожающему снижению поступления кислорода в легкие. В некоторых случаях это может привести к тому, что больной перестанет дышать, что будет означать неотложную медицинскую помощь.

Чтобы решить эту проблему, исследовательская группа углубилась в изучение молекулярных взаимодействий, которые подпитывают реакцию организма при тяжелых формах астмы. Они сосредоточились на тучных клетках, которые, по сути, являются одним из видов белых кровяных телец. Эти клетки являются важнейшей частью иммунной системы, особенно во время аллергических реакций. Они занимают стратегически важное положение на границе между тканями и внешней средой, например, на выстилке легких.

Когда организм обнаруживает аллергены — такие вещества, как пыльца, пылевые клещи или перхоть домашних животных, которые вызывают аллергическую реакцию, — за дело берется тип антител под названием иммуноглобулин Е (IgE). IgE активирует тучные клетки, заставляя их вырабатывать белок под названием гистамин-рилизинг фактор (ГРФ). Этот ГРФ, как видно из названия, вызывает высвобождение гистамина, соединения, которое воздействует на кровеносные сосуды и мышцы в легких, затрудняя дыхание во время аллергической реакции.

Основываясь на результатах предыдущих исследований, команда изучила взаимодействие или "разговор" между IgE и ГРФ при тяжелой аллергической реакции. Они надеялись лучше понять этот процесс и найти способ эффективно "приглушить" этот вредный диалог.

В исследовании приняли участие представители различных групп — здоровые взрослые, взрослые с различной степенью тяжести астмы и те, кто страдает от вируса простуды. В исследование также были включены дети, у которых симптомы астмы ухудшились из-за того же вируса. Используя минимально инвазивную процедуру, называемую бронхоскопией, команда собрала образцы клеток легких у этих участников.

Их наблюдения показали, что уровни IgE и ГРФ-реактивного IgE были значительно выше у тяжелых астматиков по сравнению со здоровыми людьми. Интересно, что эти уровни резко повышались, когда клетки легких подвергались воздействию риновируса или белков пылевых клещей, широко распространенного триггера астмы.

Основываясь на полученных результатах, исследователи предполагают, что блокирование взаимодействия между IgE и ГРФ может оказаться полезным для людей с тяжелой астмой, особенно при обострении вирусной инфекции. В настоящее время группа разрабатывает два потенциальных метода лечения для подавления этого взаимодействия.

Один терапевтический подход использует молекулу, известную как ГРФ-2CA, ранее замеченную в подавлении астмы у мышей. Другой использует терапевтическое антитело SPF7-1, своего рода "приманку" ГРФ, которая связывается с IgE, не позволяя настоящему ГРФ взаимодействовать с ним.

Тошиаки Каваками, автор исследования, подчеркивает необходимость проведения клинических испытаний для проверки этих многообещающих методов лечения. Исследование может стать маяком надежды для тех, кто страдает от тяжелой астмы, и дальнейшие успехи могут быть всего лишь на расстоянии клеточного "разговора".

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