Дуэт против рака: ученые объединили два метода лечения для борьбы с лимфомой Ходжкина

Ученые стоят на пороге прорыва в лечении рака: динамичный дуэт терапий обеспечивает ремиссию в 94% у пациентов с лимфомой Ходжкина.

Новаторское исследование, инициированное группой исследователей рака, было направлено на поздние случаи лимфомы Ходжкина — довольно редкого типа рака, поражающего лимфатические узлы и распространенного в основном среди возрастной группы от 20 до 40 лет. В эксперимент, который длился с июля 2019 года по октябрь 2022 года, были включены около 1000 пациентов с диагнозом лимфома Ходжкина 3 или 4 стадии, пишет New Atlas.

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Сочетание химиотерапии и иммунотерапии — двух признанных методов борьбы с раком, дало многообещающие результаты в борьбе с прогрессирующей лимфомой Ходжкина. Экспериментальное двухстороннее лечение, продемонстрированное в ходе комплексного клинического испытания 3-й фазы, предвещает беспрецедентный уровень ремиссии в 94% через год, особенно обеспечивая более безопасную альтернативу для молодых пациентов за счет отсутствия необходимости в лучевой терапии.

Вместо того чтобы полагаться исключительно на химиотерапию — стандартную процедуру лечения, которая часто проводится в паре с сильнодействующим препаратом брентуксимаб ведотин, — в ходе испытания был добавлен слой иммунотерапии с использованием ниволумаба. Проще говоря, химиотерапия непосредственно атакует раковые клетки, а иммунотерапия усиливает иммунную систему организма, чтобы лучше бороться с болезнью, предлагая более целостный подход к борьбе с раком.

В результате 94% пациентов, получавших комбинацию иммунотерапии и химиотерапии, достигли ремиссии в течение года. Двойная атака экспериментального протокола лечения оказалась не только мощной, но и более безопасныой: среди сотен пациентов этой группы было зарегистрировано всего четыре случая смерти по сравнению с 11 смертями в группе, получавшей только химиотерапию. Последняя группа достигла 86% ремиссии — значительный, но не такой поразительный результат, как у комбинированной группы.

Успех этого испытания был настолько велик, что Национальный институт рака — ведущее агентство США по изучению рака, распорядился завершить исследование досрочно. Это действие, хотя и необычное, было призвано ускорить процесс одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США этой многообещающей терапии для лечения лимфомы Ходжкина 3-й и 4-й стадии.

Алекс Эррера, один из авторов испытания, так прокомментировал этот прорыв: "Результаты действительно замечательные. Комбинация ниволумаба и химиотерапии доказала свою эффективность и безопасность у пациентов с классической лимфомой Ходжкина 3 или 4 стадии в качестве первоначального лечения. Это действительно отличная новость для пациентов с этим раком, поскольку для них появился еще один эффективный и безопасный вариант".

Важным аспектом данного исследования было включение в него пациентов в возрасте 12 лет — демографическая группа, для которой часто назначается лучевая терапия, несмотря на возможность неприятных непосредственных последствий и серьезных побочных эффектов в дальнейшем. Иммунотерапия, в данном случае, предложила значительно менее суровую альтернативу.

Старший исследователь Джонатан Фридберг размышляет о влиянии этого аспекта: "Отказавшись от облучения для детей, включенных в это исследование, мы, по сути, устранили риск многих токсичных поздних эффектов. Но на данный момент у нас есть только один год данных по результатам исследования, и мы будем продолжать наблюдать за побочными эффектами в будущем".

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