Маскируется под планету. В космосе найден объект горячее Солнца, который противоречит науке

Ученые обнаружили настоящего температурного рекордсмена, который вращается возле очень горячей звезды.

Ученые опубликовали результаты нового исследования в журнале Nature Astronomy и согласно ему, астрономы обнаружили похожий на планету объект с температурой выше, чем у Солнца. Авторы исследования говорят, что это серьезно противоречит представлениям о том, что может существовать во Вселенной, пишет ScienceAlert.

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Астрономы обнаружили на расстоянии в 1400 световых лет от нас новый космический объект, который получил название WD0032-317B. Этот объект является коричневым карликом и их часто называют неудавшимися звездами. Коричневые карлики находятся посредине между планетами и обычными звездами и по размеру и массе они больше первых и меньше последних.

Ученые обнаружили настоящего температурного рекордсмена, который вращается возле очень горячей звезды Фото: NASA

По словам ученых они обнаружили настоящего температурного рекордсмена для такого типа космических объектов, ведь до этого такую температуру еще не фиксировали ни на одном коричневом карлике. Как показало исследование температура объекта составляет примерно 7700 градусов Цельсия. Это намного выше, чем температура поверхности нашего Солнца, которая составляет 5500 градусов Цельсия. Этот коричневый карлик более горячий, чем самые распространение звезды в космосе – красные карлики, температура поверхности которых в среднем составляет 3700 градусов Цельсия. В основном известные науке коричневые карлики больше по размеру и массе, чем Юпитер в диапазоне от 13 до 80 раз. При этом их средняя температура составляет примерно 2200 градусов Цельсия.

Но и это еще не все. WD0032-317B вращается вокруг очень горячего белого карлика (это мертвые звезды и такой же станет наше Солнце), который имеет примерно 40% массы нашей звезды, но при этом его температура – 36 700 градусов Цельсия. Этот белый карлик уже был известен астрономам и получил название WD0032-317. Уже примерно 20 лет ученые предполагали, что вокруг этой мертвой звезды вращается какой-то объект и теперь стало известно, что это настоящий уникум среди себе подобных.

WD0032-317B вращается вокруг очень горячего белого карлика Фото: space.com

По словам ученых, коричневый карлик WD0032-317B также имеет огромную массу, которая оценивается в диапазоне от 75 до 88 масс Юпитера. Этот объект вращается очень близко к своей звезде и совершает полный оборот вокруг нее всего за 2,3 часа. Из-за такого близкого расположения гравитация звезды держит коричневый карлик всегда обращенным к ней одной стороной. Как оказалось, разрыв между температурой на так называемых дневной и ночной стороне объекта просто впечатляет.

Ученые пришли к выводу, что дневная сторона коричневого карлика может нагреваться от 7700 до 9500 градусов Цельсия. В то время, как на его ночной стороне температура составляет от 1100 до 2700 градусов Цельсия. Это очень большая разница, говорят авторы исследования.

Ученые пришли к выводу, что дневная сторона коричневого карлика может нагреваться от 7700 до 9500 градусов Цельсия Фото: Caltech/R. Hurt (IPAC)

По словам ученых, их новое открытие серьезно противоречит представлениям о том, какие объекты могут существовать во Вселенной. Ведь ни одна известная планета и ни один известный коричневый карлик не обладают такой температурой.

Что касается очень горячих планет, то Фокус уже писал о новом исследовании экзопланеты WASP-76 b, где температура составляет примерно 2400 градусов Цельсия.

Если же говорить о необычных планетах в нашей Солнечной системе, то Плутон, наверное, является одним из самых загадочных в этом списке. Хотя он и назван карликовой планетой, тем не менее представляет большой научный интерес для ученых. Как уже писал Фокус, Плутон обладает среди прочего одной особенностью, и поэтому его спутники вращаются не совсем вокруг этой планеты.