Очень странные дела. Жизнь на Венере может скрываться не на поверхности планеты

Венера пусть и отличается во многом от Земли, все же по некоторым параметрам на нее похожа. Поэтому, как и на Земле, здесь может быть жизнь. Но эти организмы не выживут на раскаленной поверхности и их следует искать в другом месте.

У Земли и Венеры много общего и первая могла бы превратится в другую во время ранней эволюции, но произошло все наоборот. На Земле существуют все условия для развития жизни, но Венера имеет раскаленную поверхность и густую токсичную атмосферу. Но эта атмосфера может быть домом для микроорганизмов, хотя эта вероятность и небольшая, но все же она существует, пишет ScienceAlert.

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Группа ученых из Кардиффского университета, Великобритания и Массачусетского технологического института, США, представили новое исследование, которое касается Венеры.

Согласно этому исследованию, в атмосфере Венеры могут существовать микроорганизмы и их можно будет легко обнаружить с помощью приборов космических аппаратов. Существование жизни на этой планете можно подтвердить ее влиянием на атмосферу Венеры. Ученые считают, что вероятность того, что микроорганизмы живут в атмосфере второй планеты от Солнца хоть и не велика, но не равна нулю.

По словам авторов научной работы, жизнь на поверхности Венеры не может существовать, ведь температура здесь достигает 464 градусов Цельсия. Если речь идет о жизни в том виде, в котором мы ее представляем, то при такой температуре не может существовать вода в жидком виде, а химия жизни требует именно такого растворителя. И хотя атмосфера Венеры не самое гостеприимное место для жизни, все же здесь лучше, чем на поверхности планеты.

На Земле существуют все условия для развития жизни, но Венера имеет раскаленную поверхность и густую токсичную атмосферу. Но эта атмосфера может быть домом для микроорганизмов Фото: ESA

Ученые задаются вопросом: могут ли ключевые для жизни молекулы выжить в серной кислоте, которой так много в атмосфере Венеры? Как показало предыдущее исследование ученых, серную кислоту могут использовать живые существа в качестве растворителя, но это не будет жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. Ведь РНК и ДНК нестабильны в серной кислоте. Поэтому такие живые организмы могут быть совершено отличными от всего, что нам известно, говорят ученые.

Но как показала новая научная работа, некоторые нуклеиновые соединения теоретически могут стабильно существовать в кислотных облаках Венеры, а значит и выступить в качестве генетического материала.

Что касается того, каким образом данная биомасса может находится в облаках Венеры и противостоять влиянию гравитации планеты, то ученые считают, что здесь могут быть атмосферные гравитационные волны. Именно они смогут удержать всю популяцию микробов в венерианском воздухе.

Венера пусть и отличается во многом от Земли, все же по некоторым параметрам на нее похожа. Поэтому, как и на Земле, здесь может быть жизнь Фото: NASA/JPL-Caltech

Авторы исследования утверждают, что обязательной частью будущих исследований Венеры с помощью космических аппаратов должен быть поиск потенциальной жизни здесь. Нет достаточных аргументов, которые бы однозначно показали, что жизнь на Венере невозможна.

По словам ученых, они почти уверены, что живые организмы на Венере, если они там существуют, то они отличаются от всех жизненных форм на Земле. И это будет одним из важнейших научных открытий, если получится эту жизнь не только найти, но и исследовать. Это будет означать, что жизнь на других планетах может появится в условиях, которые отличаются от земных.

Как уже писал Фокус, в 2025 году на исследование Венеры должна отправится первая в истории изучения планеты частная миссия. И одной из задач космического аппарата будет как раз поиск внеземной жизни на Венере.

Если говорить о потенциальной инопланетной жизни, но разумной, то как уже писал Фокус, ученые считают, что внеземные цивилизации вступят в первый контакт не с людьми, а с их творениями.