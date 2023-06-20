Космический аппарат BepiColombo подлетел к Меркурию на 230 км: и это только начало

Космический аппарат приблизился к первой планете от Солнца, чтобы замедлить свою скорость. Но он начнет свою основную миссию по изучению планеты только через 2 года.

Аппарат BepiColombo 19 июня в 22:34 по Киеву совершил близкий пролет рядом с Меркурием и теперь ученые ждут уникальных изображений планеты, пишет Space.

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Космический аппарат BepiColombo на самом деле состоит из двух аппаратов и часть его приборов находится еще в неактивном состоянии. Но некоторые из них работают, это же касается и камер низкого разрешения, которые позволяют делать потрясающие, правда черно-белые, изображения поверхности первой от Солнца планеты.

Во время прошлых сближений с Меркурием аппарат BepiColombo делал фотографии поверхности планеты Фото: ESA

Но главная цель близкого пролета аппарата рядом с Меркурием, а он находился на расстоянии в 237 км от его поверхности, состояла как раз не в том, чтобы сделать новые снимки. Хотя ученые ждут новых изображений планеты, аппарат на самом деле выполнил уже третий пролет мимо Меркурия, чтобы снизить скорость своего полета.

Меркурий – это самая маленькая планета в Солнечной системе и первая планета от Солнца. Расстояние от нашей звезды до Меркурия составляет примерно 58 млн км, что почти в 3 раза меньше, чем расстояние от Солнца до Земли. На Меркурии одновременно и жарко, и холодно: температура на дневной стороне составляет около 427 градусов Цельсия, а на ночной опускается до минус 193 градусов. У Меркурия нет спутников Фото: NASA

Чтобы выйти на орбиту вокруг Меркурия в 2025 году, аппарат, запущенный в космос еще в 2018 году, должен выполнить серию гравитационных маневров вокруг нескольких планет. Аппарат, созданный совместными усилиями Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований, уже два раза облетал Меркурий, два раза облетал Венеру и один раз облетал Землю.

Во время прошлых сближений с Меркурием аппарат BepiColombo делал фотографии поверхности планеты Фото: ESA

Несмотря на то, что Меркурий находится в 10 раз ближе к Земле, чем Юпитер, путешествие к планете занимает примерно столько же времени. Это связано с тем, что аппарат BepiColombo должен постоянно снижать свою скорость из-за мощного гравитационного притяжения Солнца.

Впереди космический аппарат ждет еще три приближения к Меркурию, который немного больше Луны, в сентябре и декабре 2024 года, а также в январе 2025 года. После этого аппарат выйдет на орбиту вокруг планеты.

Во время предыдущих облетов Меркурия работающие приборы аппарата собрали некоторые важные данные, но самые ценные из них будут собраны во время основной миссии, говорят ученые. Например, BepiColombo провел впервые в истории изучение слабой магнитосферы Меркурия.

Фотографии Меркурия, которые сделал BepiColombo во время второго близкого облета планеты

BepiColombo является лишь третьей миссией в истории к Меркурию. До этого планету изучали аппараты "Маринер-10" (он совершил три облета Меркурия в 1974 и 1975 годах) и MESSENGER (он вращался вокруг Меркурия с 2011 по 2015 год).

Как уже писал Фокус, в прошлом году с расстояния в 200 км аппарат BepiColombo сделал уникальные изображения поверхности Меркурия.

Также Фокус писал о том, что один из космических аппаратов, исследующих Солнце, с помощью своей камеры сделал снимки Меркурия, который летит рядом с нашей звездой.