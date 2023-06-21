Спасительный дуэт: ученые объединили радиотерапию и вирус в борьбе с раком мозга

Луч надежды пробивается в мрачную область лечения глиобластомы, поскольку новое исследование показывает инновационный комбинированный подход к борьбе с этим смертельно опасным заболеванием.

Новое исследование показало, что комбинированный подход, включающий радиотерапию и вирус, который ищет раковые клетки, известный как онколитический вирус, может предложить более мощную атаку против опасной формы рака мозга — глиобластомы (ГБ). Этот подход оказался гораздо более эффективным, чем при изолированном применении любого из методов лечения, что открывает новые перспективы в области онкологии, пишет New Atlas.

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В мире, где более половины всех первичных злокачественных опухолей головного мозга приходится на ГБ, эта опухоль является одной из самых смертоносных и упорно сопротивляющихся лечению. Статистика Национального общества опухолей головного мозга показывает, что выживаемость составляет всего 6,9%, а средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего восемь месяцев.

Жесткая контрстратегия является обязательным условием для лечения ГБ, известной своим быстрым и агрессивным ростом. Радиотерапия, эквивалент тотальной атаки на опухоль, особенно когда хирургическое удаление не представляется возможным, часто пропускает скрытые злокачественные клетки, что делает ее менее чем идеальной. Между тем, терапия онколитическими вирусами (ОВ), новый метод лечения в противораковом арсенале, действует как двойной агент. Он заражает и убивает раковые клетки, одновременно провоцируя иммунный ответ против опухоли. Одним из таких онколитических вирусов является вирус вакцины (ВВ), исторически известный своей ролью в вакцинах против оспы, а теперь перепрофилированный благодаря своим неожиданным противоопухолевым возможностям.

Эффективность сочетания радиотерапии и ОВ-терапии стала сутью недавнего исследования, проведенного в Университете Альберты, Канада. Мэри Хитт, автор исследования, отметила, что большинство видов рака с их постоянными мутациями не поддаются универсальной стратегии лечения. Поэтому, по ее мнению, больше шансов на победу дает групповой подход.

Команда подвергла мышей с опухолями ГБ двойной атаке: высокодозной радиации и генетически модифицированной версии ВВ. Было проведено сравнение с результатами мышей, получавших каждое лечение в отдельности. Результаты показали, что мышам, получавшим комбинированное лечение, было гораздо лучше, чем их собратьям, лечившимся по отдельности.

При оценке отдельных методов лечения только 20% мышей, подвергшихся облучению, и 15%, получавших ВВ, показали полное уничтожение опухоли. Однако в группе, получавшей динамический дуэт, 67% мышей были избавлены от опухолей ГБ. Более того, когда в организм вылеченных мышей были введены новые раковые клетки, более 60% мышей, получивших комбинированную терапию, успешно противостояли новой волне злокачественных опухолей.

Авторы считают, что усиленный эффект комбинированного лечения поразителен, добавляя, что оно может использовать иммунную систему организма для борьбы с иммунной супрессией, связанной с ГБ. Они объясняют, что использование иммунной системы, собственного защитного механизма нашего организма, усовершенствованного в ходе эволюции, для поиска и уничтожения раковых клеток может оказаться многообещающей стратегией.

Хотя ученые стремятся к дальнейшим исследованиям, они также заинтересованы в проверке эффективности другого противоракового оружия, известного как ингибитор иммунных контрольных точек, который известен тем, что провоцирует противоопухолевый ответ иммунных клеток организма. В настоящее время Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило только одну терапию ОВ — модифицированный вирус простого герпеса, для некоторых пациентов с меланомой. Тем не менее, исследователи сохраняют оптимизм по поводу того, что в будущем будет одобрено больше методов лечения ОВ.

Хотя подтверждение безопасности и эффективности этих методов лечения с помощью клинических испытаний может занять время, Мэри Хитт выразила уверенность в прогрессе ОВ-терапии, заявив, что это просто вопрос времени.

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