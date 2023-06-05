Вдвое снижает риск смерти. Ученые обнаружили эффективный препарат от рака легких

Ежедневный прием нового препарата осимертиниб снижает риск смертности от рака легких на 51%, о чем свидетельствуют результаты десятилетнего глобального исследования.

Related video

Рак легких ежегодно уносит около 1,8 миллиона жизней. Результаты последних этапов исследования, проведенного под руководством Йельского университета, были представлены на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго. Согласно результатам, представленным на крупнейшей в мире конференции по раку, назначение пациентам препарата осимертиниб после хирургического вмешательства резко снижает вероятность смерти, пишет The Guardian.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

"Тридцать лет назад мы как будто вели заведомо проигранную битву, — вспоминает доктор Рой Хербст, заместитель директора Йельского онкологического центра и новатор, стоявший у истоков исследования, — Сегодня мы обладаем мощным оружием".

50-процентный прорыв в лечении любого заболевания является важной вехой, но особенно значимо и показательно это стало в контексте рака легких, известного своей упорной устойчивостью к терапевтическим стратегиям. В исследовании принимали участие различные демографические группы в возрасте от 30 до 86 лет из 26 стран мира, и основное внимание уделялось потенциальным преимуществам препарата при немелкоклеточном раке легких — наиболее распространенном варианте заболевания.

Все участники исследования имели мутацию гена EGFR — аномалию, встречающуюся почти в четверти случаев рака легких в мире и до 40% в Азии. Эта мутация чаще встречается у женщин, некурящих и легких курильщиков.

Доктор Хербст подчеркнул важность новаторских результатов, которые подтвердили потенциал таблетки в снижении рецидивов заболевания. Он выступил за повсеместное принятие препарата в качестве "золотого стандарта" протокола лечения больных раком легких с мутацией EGFR, что составляет четверть от общего числа больных раком легких в мире.

Хотя препарат доступен некоторым пациентам в Великобритании, США и других странах, ведущий исследователь призывает к более широкому распространению.

Он также подчеркнул важность тестирования на мутацию EGFR для всех диагнозов рака легких, учитывая многообещающие результаты исследования. "Это подчеркивает критическую необходимость раннего выявления таких пациентов с помощью доступных биомаркеров в момент постановки диагноза, до начала лечения", — подытожил профессор.

Согласно исследованию, лечение осимертинибом, также известным как Tagrisso и разработанным компанией AstraZeneca, после операции "резко снижает" риск смерти среди пациентов с раком легких. В отчете утверждается, что препарат продемонстрировал "беспрецедентное, статистически значимое и клинически значимое преимущество в общей выживаемости".

По прошествии пяти лет после операции выжили 88% участников, принимавших ежедневные таблетки, что резко контрастирует с 78% выживаемости в группе плацебо. В целом, у пациентов, получавших лечение осимертинибом, риск смерти снизился на 51% по сравнению с группой плацебо.

Исследование показало, что преимущество в выживаемости наблюдалось во всех подгруппах, включая пациентов с раком легких первой, второй и третьей стадии. Примечательно, что преимущество препарата в выживаемости сохранялось независимо от предшествующей химиотерапии, которую получали 60% участников.

Около двух третей из 682 участников исследования составляли женщины, и такая же доля была некурящей, что говорит об эффективности таблетки как для курящих, так и для некурящих пациентов с раком легких.

Анжела Терри, председатель благотворительной организации по борьбе с раком легких, назвала полученные результаты "чрезвычайно обнадеживающими" и "имеющими огромное значение". Она воодушевлена: "Пятилетняя выживаемость в 88% — это удивительно позитивная новость. Доступ к препарату с доказанной эффективностью и управляемыми побочными эффектами может значительно улучшить качество жизни пациентов в течение длительного времени".

Ранее Фокус писал про связь между возникновением рака легких и автомобильными выхлопами. В загрязненном выхлопными газами воздухе находятся частицы PM2.5, которые "пробуждают спящую" мутацию в клетках легких. Это объясняет количество смертей от рака легких у некурящих людей, число которых в мире достигает до 300 000 случаев в год.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.