Найдены самые древние наскальные рисунки Норвегии: что высечено на камне (фото)

В норвежском регионе Остфольд Тормод Фьельд сделал удивительное открытие. Во время отдыха с семьей он заметил интригующие вариации цвета на поверхности скалы неподалеку. Заинтригованный этим необычным явлением, он решил исследовать его подробнее.

С помощью мобильного приложения Фьельд использовал различные фильтры, чтобы подчеркнуть различные оттенки цвета, которые он наблюдал. К его удивлению, на камне постепенно появилась серия пиктограмм. Среди изображений появились лодка с гребцами, загадочное животное и многочисленные человеческие фигуры, высеченные на неровной поверхности, пишет HeritageDaily.

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Регион Остфольд издавна считается одним из древнейших населенных пунктов Норвегии, имеющий богатое культурное наследие, украшенное петроглифами, пиктограммами и курганами, которые восхищают историков на протяжении многих поколений.

Осознавая важность своей находки, Фьельд немедленно уведомил местные власти и связался с Джоном Киле-Весиком, археологом, специализирующимся на наскальном искусстве. Когда новость о находке распространилась, Норвежский институт исследований культурного наследия (NIKU) отправил на место команду исследователей для проведения всесторонней оценки.

Тесно сотрудничая с Фьельдом и Киле-Весиком, команда NIKU подтвердила подлинность и историческую ценность пиктограмм. После тщательного исследования профессор Ян Магне Гьерде, эксперт по наскальному искусству из NIKU, обнаружил, что эти чрезвычайные изображения можно отнести к бронзовому веку Норвегии, что делает эту находку одной из древнейших памятников наскального искусства в регионе.

Эти чрезвычайные изображения можно отнести к бронзовому веку Норвегии, что делает эту находку одной из древнейших памятников наскального искусства в регионе Фото: Jan Magne Gjerde, NIKU

Считается, что бронзовый век в Скандинавии, который характеризуется появлением и использованием бронзовых орудий труда, начался около 2000 года до нашей эры. Со временем жители этих земель постепенно осваивали революционную технологию обработки бронзы, что привело к более совершенному мастерству к 1750 году до нашей эры.

Чтобы сохранить историческую важность места и защитить хрупкие пигменты, использованные в этих древних работах, точное местонахождение остается конфиденциальным. NIKU сообщил лишь, что место находится в пределах муниципалитета Мосс. Даже малейшее человеческое прикосновение может нанести непоправимый вред этим деликатным реликвиям, что подчеркивает необходимость максимальной осторожности и сохранности.

Поскольку исследователи продолжают изучать глубины этого необычайного открытия, оно обещает пролить новый свет на загадочное прошлое норвежского региона Остфольд, раскрывая истории и стремления его древних жителей в ярких деталях.

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