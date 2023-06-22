Регулярный короткий сон может замедлить старение мозга: но при определенных условиях

Новое научное исследование показывает, что регулярные короткие периоды сна, или дремоты, могут помочь сохранить молодость нашего мозга, что потенциально может снизить риск развития деменции и других когнитивных заболеваний.

Исследователи из США, Великобритании и Уругвая изучили данные 378 932 человек в возрасте от 40 до 69 лет. Группа изучила тех, кто генетически был склонен к регулярному сну, и сравнила их с теми, кто не имел подобных генов. Оказалось, что те, кто регулярно дремал, имели более крупный мозг, что сродни тому, что мозг был на 2,6-6,5 лет моложе, пишет ScienceAlert.

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Валентина Паз, ведущий автор исследования и нейробиолог из Университетского колледжа Лондона (УКЛ), сказала: "Наше исследование указывает на вероятную связь между привычкой дремать и большим общим объемом мозга".

Прошлые исследования взрослых старше 65 лет показали, что дневной сон улучшает краткосрочные познавательные способности, при этом те, кто дремал, показали лучшие результаты в когнитивных тестах по сравнению с теми, кто не дремал. Хотя продолжительность сна в новом исследовании не регистрировалась, предыдущие исследования показывают, что идеальным является сон до 30 минут, а сон в начале дня с меньшей вероятностью может помешать ночному сну.

Вопрос о том, полезен или вреден сон для когнитивного здоровья, является предметом дискуссий. Поскольку память и время реакции обычно снижаются с возрастом, а когнитивные нарушения часто встречаются у пожилых людей, исследовательская группа подчеркивает важность выявления модифицируемых факторов риска, таких как режим сна.

Они использовали метод под названием менделевская рандомизация, который позволил им определить гены, уже известные как влияющие на здоровье, и использовать эти данные для поиска других эффектов, которые могут иметь значение в обсервационных исследованиях. Этот подход помог уменьшить потенциальную погрешность от других ассоциаций между дремотой и пользой для здоровья.

По словам Паз, это первое исследование, в котором предпринята попытка распутать причинно-следственную связь между регулярным дневным сном и когнитивными и структурными показателями мозга.

Исследование показало, что у людей, генетически предрасположенных к дремоте, мозг "моложе" по объему. В среднем, мозг этих людей был больше на 15,8 кубических сантиметров (около одного кубического дюйма), что примерно соответствует разнице в возрасте от 2,6 до 6,5 лет.

"Это исследование предполагает, что для некоторых людей короткий дневной сон может быть частью стратегии, помогающей сохранить здоровье мозга по мере старения", — говорит Виктория Гарфилд, генетический эпидемиолог УКЛ и старший автор исследования.

Однако у исследования есть свои ограничения. Все участники были белыми европейцами, что ограничивает широкую применимость полученных результатов. Исследователи также полагались на самоотчеты, которые не всегда могут быть точными, хотя данные датчиков на запястье использовались для подтверждения привычки дремать.

Несмотря на эти ограничения, исследование представляет интерес, поскольку оно пополняет данные, свидетельствующие о важности сна для здоровья мозга. Исследователи предлагают, чтобы будущие исследования включали другие возрастные группы и использовали рандомизированные контрольные испытания.

Учитывая глобальное старение населения и важность профилактики и лечения когнитивных расстройств, изучение влияния сна на мозг является крайне важным. Как говорит Гарфилд: "Я надеюсь, что такие исследования, как это, показывающие пользу короткого сна для здоровья, помогут уменьшить стигму, которая все еще существует вокруг дневного сна".

Так что, если вы решили устроить себе короткий отдых сегодня, знайте, что наука может на вашей стороне.

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