Роскошь города амазонок. В античном Синопе нашли уникальную мозаику эллинизма (фото)

Археологи во время раскопок наткнулись на потрясающую коллекцию галечной мозаики, предлагающую новый взгляд на жизнь состоятельных людей в 4 веке до нашей эры на территории одной из главных греческих колоний на южном берегу Черного моря.

Во время археологических исследований комплекса зданий Балатлар, расположенного в центре города Синоп, недавно появились захватывающие открытия, проливающие свет на прошлую эпоху. Под руководством профессорки Гюльгюн Кёроглу (Gülgün Köroğlu), преподавательницы Университета изобразительных искусств им. Мимара Синана, раскопки открыли коллекцию галечной мозаики, позволяющую взглянуть на жизнь состоятельной семьи в эллинистический период, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Считается, что эти мозаики, которые происходят из 4 века до нашей эры, украшали роскошную столовую. Сложные узоры и орнаменты, высеченные на мозаиках, являются прекрасным свидетельством процветания Синопа в ту эпоху, когда торговля, религиозные традиции и человеческие поселения развивались в унисон.

Среди разнообразных мотивов, изображенных на этих мозаиках, наблюдатели отмечают религиозную символику, бытовые сцены и оригинальные узоры, украшающие различные участки.

Раскопки в Балатларе, которые продолжались в течение одиннадцати лет, предоставили уникальную возможность найти такие сокровища.

Гальковая мозаика эллинистического периода Фото: IHA

В свое время Синоп мог конкурировать даже с Римом по своей важности как монументальный античный город. На протяжении всей своей истории он служил культурным перекрестком, принимая многочисленные цивилизации от доисторических времен до наших дней.

Хотя утверждение о том, что Синоп может быть одним из величайших античных городов мира, наравне с Римом, не имеет научного подтверждения, раскопки Балатлара предоставляют все больше новых доказательств этого.

К сожалению, несмотря на определение и регистрацию около 150-200 курганов в окрестностях, научные раскопки проводили только в ограниченном количестве, что не позволяет открыть и изучить еще много чудес древнего города.

Легенда рассказывает, что Синоп основали амазонки, которые метко назвали город в честь своей царицы Синова. Согласно античным свидетельствам, основание города приписывают Автолику, спутнику Геракла. После опустошения кочевниками-киммерийцами Синоп пережил возрождение в конце 7 века до нашей эры, когда в его стенах поселилась колония милезийцев.

Ранее Фокус писал, как отсутствие королевских артефактов Индской цивилизации переписывает историю и бросает вызов традиционным нормам.

А также мы рассказывали о заговоре Смитсоновского музея: археолог "нашел" древнеегипетские сокровища в Большом каньоне.