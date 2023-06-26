Черная планета и яркое кольцо: астрономы показали новые необычные снимки Сатурна (фото)

Космический телескоп Уэбб сделал новые изображения планеты, но она выглядит совсем не так, как ее можно себе представить.

Команда ученых под руководством Ли Флетчера из Лестерского университета, Великобритания, сейчас занимается обработкой новых снимков Сатурна, сделанных космическим телескопом Уэбб. Но пока что есть возможность посмотреть на необработанные фотографии и здесь Сатурн больше похож на черную планету, окруженную одним ярким кольцом, пишет ScienceAlert.

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Пока ученые занимаются обработкой изображений, которые сделал телескоп Уэбб с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec), есть уникальная возможность посмотреть на предварительные результаты наблюдений. Эти необработанные изображения Сатурна представляют планету совсем иначе, чем она показана на всех остальных снимках.

Здесь Сатурн выглядит как почти полностью черная планета, окруженная практические единым ярким кольцом. И это связано с фильтрами, которые использует NIRSpec. Хотя Сатурн и его кольца светятся как в инфракрасном, так и в ближнем инфракрасном диапазоне, диапазон длин волн различается.

Космический телескоп Уэбб сделал новые изображения планеты, но она выглядит совсем не так, как ее можно себе представить Фото: ScienceAlert

Одни фильтры, используемые для получения новых снимков, работают в более длинноволновых диапазонах, поэтому кольца Сатурна почти изолированно светятся на фоне черноты космоса. Для других снимков использовались другие фильтры, которые работают в более коротковолновых диапазонах, поэтому можно увидеть Сатурн не черным, а покрытым полосами облаков. Но кольца планеты также сливаются в одно большое яркое кольцо.

Для других снимков использовались другие фильтры, которые работают в более коротковолновых диапазонах, поэтому можно увидеть Сатурн не черным, а покрытым полосами облаков Фото: ScienceAlert

Ученые, которые работают над обработкой новых фотографий Сатурна, хотят получить больше данных о кольцах планеты, а также о его спутниках. Исследователи считают, что спектрограф NIRSpec поможет найти новые спутники газового гиганта, хотя их и так уже очень много. Как уже писал Фокус, Сатурн остается лидером по количеству спутников среди всех планет Солнечной системы и их у него теперь целых 145. Хотя в начале года, как уже писал Фокус, некоторое время лидерство в этом плане удерживал Юпитер, у которого, как теперь известно, 95 спутников.

Наблюдения телескопа Уэбб за Сатурном очень важны для астрономов и планетологов, ведь последняя миссия к этой планете завершилась еще в 2017 году, когда космический аппарат "Кассини" сгорел в атмосфере газового гиганта.

Остается только ждать обработанных фотографий, чтобы получить новый взгляд на шестую планету от Солнца, известную своей системой колец.

Также Фокус писал о том, что с помощью космического телескопа Уэбб астрономы хотят узнать, когда полностью исчезнут кольца Сатурна.

Напоминаем, что NASA показало Марс в необычном свете. Как уже писал Фокус, благодаря новым фотографиям в ультрафиолетовом свете можно увидеть, как меняются времена года на Красной планете.