Найдена в пустыне Мертвого моря: самой древней известной короне более 6 тыс. лет (фото)

В 2020 году представили древнейшую в мире известную корону — открытие, сделанное в 1961 году как часть сокровища Нахаль-Мишмар, найденного в пещерах Иудейской пустыни. Корона, датируемая медным веком между 4000-3500 годами до н. э., является лишь одним из более 400 артефактов, обнаруженных там.

Эта почерневшая и грубо отлитая медная корона из сокровищницы Нахаль-Мишмар служит вступительным экспонатом выставки "Мастера огня: Искусство медного века из Израиля". Формой она напоминает толстое кольцо и украшена грифами и дверцей, выступающей из ее верхушки, что наталкивает экспертов на мысль, что она имела церемониальное значение в погребальных ритуалах для лиц высокого статуса в ту эпоху, пишет Ancient Origins.

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Формы и темы, представленные в артефактах из клада Нахаль-Мишмар, убедительно свидетельствуют об их культовой природе. Некоторые украшения указывают на культ плодородия, демонстрируя художественные способности населения энеолита в этом регионе. Эти предметы, вероятно, использовались в ритуалах, включая молитвы для охоты, выпаса скота, земледелия и защиты.

Сокровище Нахаль-Мишмар нашел археолог Пессах Бар-Адон в естественной щели, завернутый в соломенный коврик, в пещере на северной стороне Нахаль-Мишмар, которую впоследствии назвали "Пещерой сокровищ". Коллекция из 442 ценных артефактов, изготовленных из меди, бронзы, слоновой кости и камня, включает 240 булавообразных наконечников, 100 скипетров, 5 корон, пороховые рога, инструменты и оружие.

Датировка ткани, в которую завернули предметы, указывает на минимальную дату — 3500 г. до н. э. Это совпадает с периодом, когда использование меди стало широко распространенным по всему Леванту, что свидетельствует о значительном технологическом прогрессе параллельно с большим социальным прогрессом в регионе.

Некоторые из предметов из сокровища Нахаль Мишмар Фото: John Bedel

Некоторые предметы из клада демонстрируют уникальные характеристики, отличающиеся от известных примеров из других мест. Хотя круглые рукоятки обычно идентифицируют как наконечники булавы, нет никаких доказательств, указывающих на их использование в бою. Остальные артефакты являются еще более исключительными и выразительными по стилю, примером чего является бронзовый скипетр.

Способ, которым эти предметы наскоро собрали вместе в сокровище Нахаль-Мишмар, натолкнул на предположение, что они могли быть священными сокровищами, что принадлежали заброшенному халколитическому храму Эйн-Геди, расположенному примерно в двенадцати километрах от этого места. Вполне возможно, что эти артефакты спрятали в пещере во время чрезвычайной ситуации.

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