Париж — город мертвых. Почему парижане боятся спать в катакомбах даже за 10 млн долларов

Недавно в Твиттере аккаунт "creepy.org" начал оживленное обсуждение: переночевали бы вы в парижских катакомбах за 10 миллионов долларов? Этот гипотетический вопрос привел к противоречивой дискуссии, привлекая внимание множества людей.

Хотя перспектива получить такое значительное состояние может показаться заманчивой, существуют веские причины, почему люди не спешат воспользоваться этой возможностью. Самая главная из них заключается в том, чтобы проявить уважение к умершим, пишет IFLScience.

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Чтобы понять происхождение катакомб, мы должны вернуть время назад в Париж 18-го века. Городские кладбища переполняли тела, которые гнили и распространяли невыносимую вонь. В ответ на это король Людовик XV издал в 1763 году указ, который запрещал любые дальнейшие захоронения в пределах столицы.

Несмотря на этот запрет, церковь продолжала хоронить тела в черте города, усугубляя проблему. Более того, имеющиеся трупы оставались на кладбищах, способствуя распространению неприятного запаха, который пронизывал окрестности.

Катакомбы Парижа

В 1780 году произошло катастрофическое событие, которое побудило к действиям. Сильные ливни вызвали обвал подземной стены, прорвав печально известное кладбище Невинных и затопив соседний подвал телами. Дальнейшая вспышка болезней ускорила поиск решения для переселения шести миллионов умерших жителей города.

Непростая задача переселения трупов легла на плечи беднейших рабочих, которые осмелились спуститься в старые заброшенные шахты и туннели на окраинах города. Так появились катакомбы — поначалу неорганизованное нагромождение костей и черепов. Однако в 19 веке приложили дальнейшие усилия, чтобы превратить катакомбы в упорядоченный мавзолей, в результате чего появились жуткие стены из черепов и бедренных костей, которые мы видим сегодня.

Несмотря на жуткую природу катакомб, есть люди, которых привлекает перспектива провести ночь среди миллионов мертвых. В 2015 году Airbnb создал конкурс на Хэллоуин, в котором двое счастливчиков получили возможность переночевать в подземелье.

Победителем стал бразилец Педро Арруда. Когда его спросили о его впечатлениях, мужчина ответил: "Я был бы гораздо более напуганным, если бы умершие были среди живых".

24 часа под землей в парижских катакомбах

Дебаты вокруг парижских катакомб продолжают интриговать, показывая хрупкий баланс между любопытством и уважением. Согласится ли кто-то провести ночь в окружении остатков истории — это решение, которое побуждает к размышлениям.

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