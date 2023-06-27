Много огня. SpaceX провела тест космического корабля Starship перед полетом в космос (видео)

Илон Маск надеется, что второй испытательный полет его мегаракеты состоится примерно через полтора месяца.

SpaceX (и скорее всего владелец компании Илон Маск) активно готовится ко второму испытательному полету самой мощной ракеты в мире под названием Starship. Во вторник, 27 июня, специалисты компании провели первый запуск двигателей нового прототипа верхней ступени ракеты – космического корабля под названием Ship 25, пишет Space.

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Новый прототип космического корабля Starship (предыдущий взорвался вместе со второй ступень ракеты Starship во время первого неудачного запуска в космос) инженеры SpaceX активно готовят ко второму испытательному полету в космос.

SpaceX провела тест космического корабля Starship перед полетом в космос Фото: Скриншот

В 3:27 по Киеву, во вторник, 27 июня, на базе компании SpaceX на юге штата Техас состоялся пробный запуск 6 двигателей Raptor прототипа космического корабля Starship под названием Ship 25. Это статический запуск двигателей, и он предполагает, что космический корабль будет находиться в закрепленном состоянии и никуда не полетит. Подобный запуск двигателей происходит лишь на очень короткое время для проверки их работоспособности.

По словам Илона Маска, повторный полет полностью собранной ракетной системы Starship, состоящей из двух ступеней – космического корабля и ракеты-носителя, должен состоятся через полтора месяца или где-то в этих временных пределах. Пару недель назад Маск, как уже писал Фокус, также говорил том, что до нового полета осталось подождать примерно 1,5-2 месяца.

Во время второго испытательного полета (фанаты SpaceX очень надеются, что он будет успешным) космический корабль Ship 25 выведет на околоземную орбиту новый прототип ракеты-носителя Super Heavy под названием Booster 9. После непродолжительного полета над Землей, и сама ракета и космический корабль должны вернуться.

В принципе такая же задача стояла перед полностью собранной ракетой Starship еще 20 апреля этого года, но взлетев на высоту в 39 км, две ступени не смогли разделиться, и инженеры SpaceX приняли решение взорвать ракету, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что самая мощная из существующих ракет, Starship, в собранном виде (то есть состоящая из двух ступеней) возвышается на 120 метров. 33 двигателя Raptor ее нижней ступени могут создать вдвое больше тяги, чем двигатели такой мегаракеты от NASA, как Space Launch System. Благодаря тому, что обе ступени ракеты Starship можно использовать много раз, Илон Маск считает, что она произведет революцию в исследовании космоса.

Кстати, одна из модификаций космического корабля Starship будет использовать во время новой высадки астронавтов на Луну. Хотя в NASA переживают, что из-за технических трудностей SpaceX не сможет вовремя создать рабочий посадочный модуль и пилотируемая миссия на наш спутник может не состоятся вовремя, то есть в конце 2025 года, как уже писал Фокус.