Куриный бог на Марсе. На Красной планете нашли объект немарсианского происхождения (фото)

Марсоход Perseverance прислал на Землю фотографию объекта, похожего на известный десерт.

Во время своего путешествия по Красной планете марсоход NASA обнаружил очень необычный дырявый камень, который с первого взгляда напоминает известный десерт – донат. Ученые предполагают, что этот камень мог прилететь из космоса, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Марсоход NASA продолжает изучать поверхность Марса и ищет возможные признаки того, что эта планета, когда-то была заселена живыми микроорганизмами. Во время своего путешествия по Красной планете марсоход Perseverance постоянно делает снимки окружающей местности и иногда находит очень необычные по внешнему виду объекты.

Новую фотографию с Марса, которую прислал Perseverance, обнародовали ученые из Института SETI, США, которые также, как и марсоход ищут признаки внеземной, правда разумной жизни в космосе.

На этом снимке виден большой камень с отверстием в центре, который напоминает по своему внешнему виду такой десерт, как донат или куриный бог — камень с отверстием посредине. Этот камень имеет темный цвет и его окружают такие же камни только меньшего размера, что может указывать на их общее происхождение. Ученые считают, что и "внеземной донат" и другие камни, возможно, прилетели из космоса.

Марсоход Perseverance прислал на Землю фотографию объекта, похожего на известный десерт Фото: NASA

Представители Института SETI высказали предположение, что этот дырявый камень и его более мелкие "друзья" могут быть осколками астероида, то есть метеоритами, которые упали на Марс. Но, скорее всего, упал только один большой метеорит, а остальные мелкие камни являются именно его осколками, которые отвалились при падении на Красную планету.

На самом деле новая находка не является чем-то уникальным, хотя камень выглядит действительно необычно. Еще в феврале 2021 года, через пару недель после приземления на Марсе, марсоход Perseverance также обнаружил камень, который, как предполагается прибыл из космоса и является метеоритом.

Кстати, обнаруженный марсоходом Perseverance "донат" — это уже не первый камень, похожей формы на Марсе, о котором знают ученые. Еще 9 лет назад марсоход Opportunity обнаружил похожий камень, имеющий белый цвет снаружи и красный внутри. Тогда ученые из NASA также сравнили этот камень с земным десертом.

Уже 2,5 года Perseverance занимается исследованием огромного, 45-километрового, кратера Езеро на Марсе Фото: NASA

А в феврале этого года, как уже писал Фокус, марсоход Curiosity, который за свою 11-летнюю карьеру на Красной планете нашел несколько странных структур, нашел необычный камень из металла, получивший название "Какао".

Напоминаем, что уже 2,5 года Perseverance занимается исследованием огромного, 45-километрового, кратера Езеро на Марсе. Ученые нашли подтверждение тому, что здесь миллиарды лет назад располагались озеро и дельта реки. Да, здесь была вода в жидком виде. Марсоход продолжает собирать образцы местной породы, которые будут отправлены на Землю в начале следующего десятилетия.

Как уже писал Фокус, ученые из NASA показали новые фотографии Марса, но на этот раз в ультрафиолетовом свете.

Новые снимки Марса также показали и ученые из Европейского космического агентства, как уже писал Фокус.