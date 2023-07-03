Неоднозначные вредители. Клетки вызывающие рак крови защищают мозг от болезни Альцгеймера

Жизнь полна сюрпризов, и наука это целый кладезь подобных неожиданностей. Так, состояние крови, которое обычно считается опасным, неожиданно оказалось защитой от болезни Альцгеймера, согласно новому исследованию.

Состояние, известное как клональный гематопоэз неопределенного потенциала (КГНП), обычно делает людей более склонными к раку крови и различным заболеваниям сердца и печени. Поэтому исследователи из Стэнфордского университета удивились, когда обнаружили, что КГНП снижает риск развития болезни Альцгеймера, сообщает ScienceAlert.

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КГНП возникает в результате особой мутации в стволовых клетках крови — первоначальных клетках, из которых образуются все остальные клетки крови в вашем организме. Эта мутация делает эти клетки сильнее, что позволяет им постепенно заменять все остальные клетки крови в вашем организме. Несмотря на то, что КГНП не вызывает никаких явных симптомов, он может ухудшить другие состояния здоровья.

Когда команда из Стэнфорда изучила ДНК более 5 000 человек — некоторых с болезнью Альцгеймера и некоторых без нее — они обнаружили, что у людей с КГНП риск развития болезни Альцгеймера был на 30-50% ниже, что являлось довольно заметной разницей.

Помимо эритроцитов, костный мозг также производит несколько других типов клеток, которые в совокупности называются миелоидными клетками. Оказалось, что у людей с КГНП эти клетки мигрируют в мозг.

Эти вторгшиеся клетки, по-видимому, играют роль клеток мозга под названием микроглия, которые являются частью иммунной системы мозга. Они поглощают чужеродные вещества и защищают наш мозг. Но у пациентов с болезнью Альцгеймера эти микроглии не справляются со своей работой.

Оказывается, клетки-"самозванцы" из костного мозга могут перемещаться в мозг и заменять не справляющиеся со своей работой микроглии. По сути, они выполняют работу, с которой не справляются клетки мозга.

Однако исследователи отмечают, что для подтверждения этой теории необходимы дополнительные исследования. Они не смогли найти никаких последовательных изменений на генетическом уровне, которые могли бы объяснить этот защитный эффект, что означает, что в этой головоломке есть недостающие детали.

В любом случае, это исследование предоставило науке новый взгляд на вредные для нашего организма клетки, способный подсказать человечеству способ борьбы с болезнью Альцгеймера. Наш организм это невероятно удивительная, хрупкая и сложная система, в которой даже состояние крови, которое обычно ассоциируется с повышенным риском заболевания, может стать защитным щитом от одного из самых разрушительных заболеваний мозга.

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