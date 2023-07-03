"Докопаться до княжеских времен": археологи нашли вход в Галицкий замок (фото)

Работники национального заповедника "Древний Галич" обнаружили вход в подвал въездной башни Галицкого замка. 19 июня они опустили камеру в вентиляционный канал и с тех пор наблюдают за подземными помещениями.

Благодаря раскопкам вокруг Галицкого замка украинские археологи смогли встретить вход в подземелье сооружения. Теперь они планируют раскопать его, пишет Суспільне Новини.

"Камеру мы опускали, чтобы выяснить, где копать. Увидели два вероятных места, где могут быть входы в эти подземелья. Начали копать и обнаружили на одном из этих участков арочный свод. Если в него зайти, то можно выйти в подземелье, которое мы видели через камеру. Так с помощью современной техники мы помогли археологам сэкономить где-то два месяца", — объясняет Владимир Олейник.

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По его словам, сейчас археологи раскапывают этот вход. Войдут в него вместе с горноспасательной службой и специалистами, которые имеют разрешения на проведение подземных работ. О самом открытии подземелья Древнего Галича мы писали ранее.

Работники национального заповедника "Древний Галич" обнаружили вход в подвал въездной башни Галицкого замка Фото: Володимир Олійник - заповідник «Давній Галич»

"Зайдя в подземелье, мы хотим в нем докопаться до княжеских времен. Не к польским — XVI веку, а к XII. Этим мы хотим подтвердить исследование археолога-архитектора Юрия Лукомского 1995 года, согласно которому перед этим каменным замком был деревянный. Вероятно, там жил боярин Судислав, который конкурировал с Данилом Галицким. Он был очень влиятельным и контролировал торговлю" — объясняет директор заповедника "Древний Галич".

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