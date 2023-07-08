Уснуть по щелчку пальцев. "Военный метод" поможет очутиться в объятиях Морфея всего за 2 минуты

Рецепт 80-летней давности поможет уснуть без особых усилий и подсчета барашков — потребуется всего пара минут.

Сон жизненно необходим нашему организму для восстановления и эффективной работы мозга. Однако постоянные стрессы, усталость, нездоровый образ жизни и множество других факторов могут привести к тому, что засыпания становится настоящим испытанием. Новый старый "военный метод", придуманный еще во время Второй мировой войны становится вновь популярным и гарантирует быстрое засыпание всего через 2 минуты, пишет The New Daily.

Исследователи рекомендуют отказаться от употребления пищи и алкоголя за три часа до сна, за два часа — отложить работу или учебу, а час до того, как отправиться в объятия Морфея — необходимо выключить телефон, телевизор и компьютер. Кроме того, общие рекомендации советуют засыпать в темной и прохладной комнате.

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Если все эти методы не способствуют скорейшему засыпанию на помощь придет "рецепт сна" 80-летней давности, также известный как "военный метод". В последние несколько месяцев он вновь приобрел популярность и теперь его то и дело упоминают различные сайты о здоровье и здоровом образе жизни. Предполагается, что на освоение этого метода потребуется около 6 недель, после чего вы буквально сможете заснуть уже через 2 минуты.

Отметим, что этот метод был разработан еще во время Второй мировой войны молодым американским спортивным тренером Ллойдом Уинтером. К слову, со временем он стал одним из величайших тренеров по спринту в мире.

Во время войны, вскоре после Перл-Харбора, пилоты ВМС США теряли создание во время боя — по сути, они были чрезвычайно измотаны усталостью и стрессом. Уинтеру, который был назначен в предполетную школу ВМС США в Калифорнии и экспериментировавшему в то время со спортивной психологией, поручили решить эту проблему. В результате он разработал методику, а затем обучил группу пилотов методам прогрессивной релаксации, предполагающую постепенное расслабление различных групп мышц на руках и ногах.

Один из этих методов в конце концов стал известен во всем мире как "военный метод". По сути, выполнение этих нехитрых действий позволило пилотам научиться засыпать буквально за 2 минуты. Позже, в 1981 году, Уинтер опубликовал версию этой техники в издании своей книги "Расслабься и побеждай".

"Военный метод" засыпания

Итак, что нужно делать, чтобы научиться засыпать всего за 10 минут. Выполняйте эти действия:

Закройте глаза, дышите медленно, избавьтесь от напряжения. Расслабьте лоб и глаза. Расслабьте челюсть и позвольте рту приоткрыться, расслабив язык и губы. Опустите плечи, расслабьте каждую руку, локоть, запястье и пальцы. Расслабьте грудную клетку и позвольте животу растянуться. Почувствуйте расслабление и спокойствие. Убедитесь, что ваше лицо и верхняя часть тела расслаблены. Расслабьте каждую ногу, ступни, лодыжки, икры, колени и бедра. Представьте себя в мирной среде и безопасном месте, например, плывущим в каноэ на пруду.

По словам Уинтера, во время этого процесса важно избегать любых движений и мыслей. Предполагается, что уже через 10 секунд после выполнения полного расслабления тела человек должен уснуть. Создатель этого "военного метода" утверждает, что на освоение данной техники может уйти около 6 недель, а потому не стоит рассчитывать, что это сработает в первый же раз.

Впрочем, сам Уинтер утверждал, что техника "военного метода" имеет 96% показатель успеха и значительно улучшает производительность человека, если регулярно ее придерживаться. Отметим, что существуют исследования, которые подтверждают преимущества подобных методов, однако конкретно "военный метод" никогда не поддавался тщательной проверке.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.