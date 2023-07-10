Еще до появления письменности. Как древние египтяне измерили первый час, изменив время

Человечество начало измерять время тысячи лет назад, поэтому проследить происхождение единиц измерения времени — непростая задача. Тем не менее некоторые единицы измерения времени, происходящие от астрономических явлений, просто объяснить и, вероятно, они возникли независимо в разных культурах мира.

Существуют временные измерения, которые не имеют четких ассоциаций с какими-либо астрономическими явлениями. Двумя примерами таких измерений являются неделя и час. О происхождении часа можно узнать из древних египетских иероглифических текстов, которые предоставляют нам новые ценные знания, пишет IFLScience.

Зарождение измерения времени можно проследить в регионе, охватывающем Северную Африку и Ближний Восток, впоследствии его приняли в Европе, а затем во всем мире в современную эпоху.

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Значительную роль в развитии измерения времени сыграл Древний Египет. Письмена этой древнейшей цивилизации, известные как Тексты пирамид и датированные 2400 годами до н. э., содержат термин "wnwt" (примерно произносится как "wenut"), который ассоциируется с ночью.

Иероглифический символ, обозначающий "wnwt", изображает звезду. Чтобы понять эволюцию слова "wnwt" и его современный перевод как "час", обратимся к городу Асьют около 2000 года до нашей эры. Именно там на внутренней поверхности прямоугольных деревянных крышек гробов время от времени украшали астрономические таблицы.

Эти таблицы состоят из столбиков, представляющих 10-дневные интервалы в пределах года, поскольку египетский календарь состоял из 12 месяцев, каждый из которых охватывал три 10-дневные "недели", за которыми следовали пять праздничных дней.

В каждом столбце записано 12 названий звезд, образующих 12 строк. Вся таблица изображает трансформации звездного неба в течение года, подобно современной звездной карте. Эти 12 звезд представляют древнейшее систематическое разделение ночи на 12 временных сегментов, каждый из которых управляется определенной звездой. Однако термин "wnwt" в связи с этими таблицами звездного неба явно отсутствует.

Тем не менее около 1210 года до н. э. в период Нового царства установлена четкая связь между количеством рядов и термином "wnwt". Осирион в Абидосе является сокровищницей астрономических знаний, в котором содержатся инструкции по изготовлению солнечных часов, текст, описывающий движение звезд, а также звездная таблица. Примечательно, что в этой уникальной звездной таблице 12 строк четко обозначены термином "wnwt".

Деталь астрономической стелы в Храмовом комплексе Дендера в Египте Фото: kairoinfo4u via Flickr, (CC BY-NC-SA 2.0)

На время Нового царства существовало 12 ночных wnwt и 12 дневных wnwt, которые служили отдельными единицами измерения времени. Сформировалась концепция часа, почти похожая на современную форму, за двумя исключениями:

Во-первых, хотя существовало 12 дневных и 12 ночных часов, они всегда выражались отдельно и не объединялись в 24-часовые сутки. Дневное время измерялось с помощью теней, которые отбрасывало солнце, тогда как ночное время определялось преимущественно по звездам.

Во-вторых, "wnwt" Нового царства и наш современный час отличаются по продолжительности. Солнечные и водяные часы наглядно иллюстрируют колебания продолжительности "wnwt" в течение года: более длинные ночные часы приходятся на период зимнего солнцестояния, а более длинные дневные часы — на период летнего солнцестояния.

Чтобы понять происхождение числа 12 или 24, мы должны выяснить, почему выбрано 12 звезд на 10-дневный период, поскольку это решение, вероятно, лежит в основе истинного генезиса часа. Было ли 12 просто удобным числом? Хотя это остается возможным, происхождение таблиц звездного неба намекает на альтернативное объяснение.

Древние египтяне решили использовать выдающуюся звезду Сириус в качестве модели и выбрали другие звезды на основе их поведения, похожего на поведение Сириуса. Важно, что эти звезды-хронометры исчезали на 70 дней каждый год, повторяя поведение Сириуса, даже если другие звезды не были такими яркими.

На звездной таблице в храме Осирион указаны даты, когда каждые 10 дней исчезает одна звезда, подобная Сириусу, а другая появляется снова в течение всего года. В зависимости от времени года, каждую ночь видно от 10 до 14 таких звезд. Если записывать наблюдения с 10-дневными интервалами в течение года, получается таблица, имеющая поразительное сходство с таблицами на гробах.

К 2000 году до н. э. таблица стала больше схематической, чем строго точной, и материализовалась 12-рядная таблица, что в конце концов достигла кульминации в виде таблиц на гробах, которые можно увидеть в музеях Египта и других местах.

Вероятно, что выбор 12 как количества ночных часов, а впоследствии и 24 как общего количества часов от полудня до полудня может быть связан с 10-дневной неделей. Так, истоки нашего современного часа вытекают из сочетания решений, принятых более 4 000 лет назад.

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