Телескоп Хаббл сделал снимок, казалось бы, обычной галактики: у нее есть свой секрет (фото)

В этой галактике произошла масштабная космическая катастрофа.

На новой фотографии космического телескопа Хаббл показана, кажется, обычная галактика под названием UGC 11860. Она лишь выделяется светом своих звезд на фоне других более далеких галактик. Но на самом деле ее внешний вид обманчив, ведь здесь произошел очень сильный космический взрыв, пишет Mashable.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Карликовая галактика UGC 11860, расположенная на расстоянии в 184 млн световых лет от Земли привлекла внимание астрономов потому, что здесь еще в 2014 году взорвалась сверхновой огромная звезда. Поэтому астрономы направили телескоп Хаббл на эту область космоса, чтобы изучить последствия катастрофического события.

Хотя саму сверхновую обнаружили с помощью наземных телескопов, астрономы решили использовать мощность Хаббла для тщательного изучения остатка сверхновой. Поэтому телескоп сделал это удивительное изображение далекой галактики.

В этой галактике произошла масштабная космическая катастрофа Фото: NASA

У звезд, которые имеют огромный размер и массу, то есть они как минимум в 8 раз больше Солнца, в конце жизни заканчивается топливо для поддержания термоядерной реакции в ядре. Поэтому происходит один из самых мощных из известных ученым космических взрывов, который называется сверхновая. После такого взрыва остается остаток сверхновой, то есть очень яркое облако из вещества, которое разлеталось по космосу. Кстати, в центре таких остатков остаются либо нейтронные звезды, либо черные дыры, которые когда-то были обычной, просто очень большой звездой.

Карликовая галактика UGC 11860, расположенная на расстоянии в 184 млн световых лет от Земли привлекла внимание астрономов потому, что здесь еще в 2014 году взорвалась сверхновой огромная звезда Фото: Nature Noon

По словам ученых, благодаря взрывам сверхновых космос наполняется разными химическими элементами, которые становятся основой для новых звезд и планет. Например, во время таких взрывов появляется углерод – основа всей известной нам жизни. Кальций в наших костях и железо в нашей крови также берут свое начало в сверхновых. Поэтому когда-то известный астроном Карл Саган говорил, что все люди на самом деле созданы из вещества, которое появилась после смерти звезд.

Ученые из NASA, которые проводят новое исследование, особенно заинтересованы в изучение таких космических взрывов, ведь это дает лучшее понимание того, как многие химические элементы оказались на Земле.

Ученые считают, что в начале истории существования Солнечной системы, подобный взрыв сверхновой чуть ее не уничтожил. Как наша система смогла пережить это событие, уже писал Фокус.

Другие ученые считают, что потенциальные инопланетяне могут использовать сверхновые для того, чтобы наладить контакт с жителями Земли. Как именно это происходит, уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новую планету, которая создает спиральные рукава вокруг своей звезды. Таким образом была подтверждена давняя теория.