Утерянное название города майя: археологи сделали новое открытие в Окомтуне

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) сделали открытие на памятнике Окомтун в мексиканском штате Кампече. Используя самые современные технологии, исследователи смогли раскрыть тайны, скрытые в этом городе майя.

Окомтун, занимающий огромную территорию примерно 123,5 акра, датируется эпохой классического периода, между 250 и 1000 годами нашей эры. Однако с приближением 10 века нашей эры население начало уменьшаться, что в конце концов привело к упадку этого места, пишет HeritageDaily.

Этот досадный случай совпал с более распространенным упадком майя, бурным периодом, отмеченным упадком многочисленных городов по всей южной низменности.

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Во время тщательных обследований на месте археологи подтвердили существование многочисленных величественных сооружений. Среди этих удивительных архитектурных чудес — несколько пирамидальных сооружений высотой более 15 метров, просторные площади, удлиненные сооружения, расположенные в форме концентрических кругов, и даже остатки площадки для игры в мяч — популярного развлечения среди древних майя.

Особое внимание исследователей привлек 80-метровый прямоугольный акрополь, расположенный внутри этого архитектурного комплекса. Во время раскопок в северо-западной зоне обнаружена мегалитическая каменная глыба, украшенная сложными гравировками.

Этот необычайный артефакт, имеющий ширину 1,82 м, изначально был неотъемлемой частью монумента. На его поверхности выгравированы сцены и древние иероглифы майя.

После исследования иероглифического текста, внимание исследователей привлекла логограмма "челюсть", символизирующая "властелина" в письменности майя. Над этим важным символом переплетался ряд слогов, образовывавших слово "Маатц".

Во время тщательных обследований на месте археологи подтвердили существование многочисленных величественных сооружений Фото: Ivan Ṡprajc

Хотя точное толкование этого термина остается предметом дальнейшего анализа, он потенциально намекает на обозначение правителя или вельможи. Кроме того, можно предположить, что термин "Маатц" относится либо к первоначальному названию Окомтуна, либо к альтернативному местоположению.

Практика перемещения памятников в регионе майя не была редкостью, о чем свидетельствуют подобные случаи, случавшиеся на других достопримечательностях, таких как Чактун, Коба, Калакмуль и Тикаль.

Во время раскопок вокруг каменной глыбы с гравировкой найдено множество подношений. Среди них выделяется тщательно вырезанная кость, превращенная в восьмиугольную. Кроме того, найдено двустороннее кремневое острие и немало керамических фрагментов.

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