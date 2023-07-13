Пришли намного раньше: новое исследование снова отодвигает время появления первых людей в Америке

В Бразилии сделана удивительная находка, которая раскрывает подробности о первых жителях Южной Америки. Археологи обнаружили артефакты, изготовленные из костей гигантских ленивцев, которым, как полагают, более 25 000 лет.

Эти артефакты были найдены в Санта-Элина, месте, известном своими захватывающими наскальными рисунками. Среди сокровищ исследователи обнаружили останки вымершего гигантского наземного ленивца. Также найдены тысячи остеодерм — твердых костных отложений, которые выполняют функцию защитного слоя на коже некоторых животных, пишет IFLScience.

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Невероятным аспектом этого открытия является то, что по крайней мере три остеодермы имели безошибочные признаки обработки человеком. Эти образцы имели гладкую, отполированную поверхность и тщательно выполненные отверстия, очевидно, созданные с помощью сверления.

Исследователи, анализировавшие артефакты, предположили, что эти остеодермы, вероятно, служили "личными украшениями", которые можно сравнить с подвесками на шее.

Предметы найдены из слоя осадка в пещере, возраст которых, по оценкам, составляет около 25 000-27 000 лет. Это открытие предоставляет убедительные доказательства того, что в этот период люди сосуществовали с гигантскими наземными ленивцами, известными в науке как Glossotherium phoenesis.

Эти огромные существа достигали в длину до 4 м и потенциально весили до 1 500 килограммов. Несмотря на их размеры, похоже, что на них охотились люди, как это было в случае со многими другими видами мегафауны в эпоху плейстоцена.

Кроме того, это открытие бросает вызов распространенному среди исследователей мнению о том, что древнейшие жители Америки были лиге представителями "культуры Кловис". До недавнего времени считалось, что ее представители поселились на континенте примерно 15,000-13,000 лет назад, мигрировав из Евразии.

Гигантские ювелирные украшения древних людей

Однако ряд археологических находок последних десятилетий постоянно отодвигает эту дату назад. Существование подвески из кости ленивца добавляет еще один слой конкретных доказательств, свидетельствующих о том, что люди появились в Америке гораздо раньше, чем это предсказано предыдущими гипотезами.

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