Пришли намного раньше: новое исследование снова отодвигает время появления первых людей в Америке
В Бразилии сделана удивительная находка, которая раскрывает подробности о первых жителях Южной Америки. Археологи обнаружили артефакты, изготовленные из костей гигантских ленивцев, которым, как полагают, более 25 000 лет.
Эти артефакты были найдены в Санта-Элина, месте, известном своими захватывающими наскальными рисунками. Среди сокровищ исследователи обнаружили останки вымершего гигантского наземного ленивца. Также найдены тысячи остеодерм — твердых костных отложений, которые выполняют функцию защитного слоя на коже некоторых животных, пишет IFLScience.
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Невероятным аспектом этого открытия является то, что по крайней мере три остеодермы имели безошибочные признаки обработки человеком. Эти образцы имели гладкую, отполированную поверхность и тщательно выполненные отверстия, очевидно, созданные с помощью сверления.
Исследователи, анализировавшие артефакты, предположили, что эти остеодермы, вероятно, служили "личными украшениями", которые можно сравнить с подвесками на шее.
Предметы найдены из слоя осадка в пещере, возраст которых, по оценкам, составляет около 25 000-27 000 лет. Это открытие предоставляет убедительные доказательства того, что в этот период люди сосуществовали с гигантскими наземными ленивцами, известными в науке как Glossotherium phoenesis.
Эти огромные существа достигали в длину до 4 м и потенциально весили до 1 500 килограммов. Несмотря на их размеры, похоже, что на них охотились люди, как это было в случае со многими другими видами мегафауны в эпоху плейстоцена.
Кроме того, это открытие бросает вызов распространенному среди исследователей мнению о том, что древнейшие жители Америки были лиге представителями "культуры Кловис". До недавнего времени считалось, что ее представители поселились на континенте примерно 15,000-13,000 лет назад, мигрировав из Евразии.
Однако ряд археологических находок последних десятилетий постоянно отодвигает эту дату назад. Существование подвески из кости ленивца добавляет еще один слой конкретных доказательств, свидетельствующих о том, что люди появились в Америке гораздо раньше, чем это предсказано предыдущими гипотезами.
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