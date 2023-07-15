Эликсир вечной молодости. Ученые утверждают, что обратили старение вспять: что известно

Ученые из Гарварда открыли коктейли химических веществ, способных обратить старение вспять. Но другие учение ругают эту работу за отсутствие доказательств в исследовании.

Ученые из Гарвардской медицинской школы считают, что они приблизились к созданию "омолаживающих таблеток", которую помогут снова сделать людей молодыми. Авторы исследования сообщают о том, что они открыли 6 химических коктейлей, которые обращают вспять процесс старения в клетках кожи человека и мышей. При этом они омолаживаются на несколько лет, пишет Daily Mail.

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Дэвид Синклер из Гарвардской медицинской школы, один из авторов нового исследования, опубликованного в журнале Aging, считает открытие ученых настоящим прорывом и важным шагом на пути к омоложению всего тела человека. По словам ученого, испытания на людях могут начаться в течение следующего года. Однако другие ученые заявили, что исследование в основном носит предварительный характер.

Новое исследование основано на существующих исследованиях генов, которые препятствуют старению клеток и могут превращать их в более молодые. Ученые проверили миллионы комбинаций молекул, которые могут обратить вспять старение и омолодить клетки человека. В результате были обнаружены 6 химических коктейлей, которые восстанавливают стареющие клетки до их более молодого состояния менее чем за неделю.

Ученые из Гарварда открыли коктейль химических веществ, способных обратить старение вспять Фото: Daily Mail

По словам Синклера, действие химических коктейлей проверили на клетках мышей и людей, и результаты показали замедление старения. Ученые считают, что их новое открытие можно использовать для создания средств для омоложения организма. Также эти средства могут помочь в лечении разных возрастных болезней, считают ученые.

Однако не все биологи согласны с выводами нового исследования. Они говорят, что ученые должны были показать, что замедление старения клеток приводит к уменьшению возрастных проблем со здоровьем у мышей. Биогеронтоло Мэтт Каберляйн считает, что это исследование пока что является предварительным.

"Эти химические коктейли могут иметь полезные лечебные свойства. Но прямых данных, свидетельствующих об этом, в новом исследовании нет", — говорит Каберляйн.

Сам Синклер в последние годы часто становится героем разных публикаций в СМИ из-за своего стремления к вечной молодости. Он утверждает, что омолодил себя на десять лет. В 2020 году Синклер опубликовал исследование, в котором подробно рассказывается, как он и его команда вернули стареющие клетки мышей к более ранним версиям самих себя.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось сделать кожу человека моложе на 30 лет. Исследователи омолодили клетки кожи 53-летней женщины, сделав их такими же, как у 23-летней.

Также Фокус писал о том, что ученый, который пробыл более 90 дней на дне океана, стал моложе на 10 лет. Он утверждает, что этот эксперимент позволил ему увеличить продолжительность своей жизни на 20%.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.