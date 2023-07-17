Британский деликатес. Узнав, как готовят черный пудинг, чувствуешь себя не в своей тарелке

Среди известных и сомнительных кулинарных предложений Британии, черный пудинг является культовым продуктом — зернистая темная колбаса, которая часто украшает тарелки английского завтрака. Основной компонент этого блюда — кровь.

Черный пудинг, происходящий из Великобритании и Ирландии, является региональной вариацией кровяной колбасы — блюда, которое широко распространено по всему миру и является неотъемлемой частью бесчисленных культур. Кровяная колбаса, в той или иной форме, занимает важное место в кулинарной традиции практически каждой страны, пишет IFLScience.

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Характерный оттенок черного пудинга возникает благодаря основным ингредиентам — свиной или говяжьей крови. Современные методы сместились в сторону использования высушенной крови, имеющей порошкообразную консистенцию, поскольку это обеспечивает стабильность, безопасность и облегчает массовое производство.

Смешанная с животным жиром и крупами, такими как овсянка или ячмень, черная кровяная колбаса заметно отличается от других кровяных колбас. Дополнительные ингредиенты могут включать панировочные сухари и смесь различных трав и специй, таких как майоран, гвоздика, мускатный орех, тимьян и мята, в зависимости от рецепта.

Черный пудинг, традиционно приготовленный с использованием натуральных свиных кишок, остается вневременной традицией. Упоминания о нем датируются 15 веком н. э., а в английских текстах встречаются упоминания о "blak podyngs".

Однако его происхождение, вероятнее всего, связано с древним европейским рецептом. Сами римляне имели рецепт поразительно похожей кровяной колбасы, датированный 4 веком до нашей эры. Он даже упоминается в эпической поэме Гомера "Одиссея", написанной в 800 году до нашей эры.

Как делают черный пудинг в Англии

Хотя за последние десятилетия популярность черного пудинга снизилась, недавно он пережил своеобразный гастрономический ренессанс. Тем не менее лишь 41 процент британцев положительно относятся к этому блюду, о чем свидетельствует опрос YouGov.

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