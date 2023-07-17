Укрепят здоровье мозга. Ученые назвали 5 простых и эффективных ежедневных привычек

В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами, выливаясь в легкие и эффективные шаги по укреплению самочувствия нашего центра принятия решений.

TikTok и другие социальные сети пестрят всевозможными советами о том, как позаботиться о здоровье своего мозга. Но насколько эти советы действительно подкреплены научными данными? Два нейробиолога высказали свое мнение по этому вопросу, предложив свои собственные, одобренные наукой привычки для поддержания здоровья мозга, пишет ScienceAlert.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Джейсон Шепард и Талия Лернер, два ученых нейробиолога решили поделиться своим опытом, подкрепленным научными знаниями, чтобы внести толику равновесия в хаотичный мир социальных сетей, пестрящий советами сомнительного содержания. Эти советы, хоть зачастую и безобидные, способны порой привести к ухудшению здоровья людей, доверившимся интернету. Ниже приведены 5 советов ученых по укреплению здоровья мозга, с приведенными ими объяснениями и научными доказательствами их пользы:

Давайте себе отдохнуть. По мнению Джейсона Шепарда, профессора нейронаук из Университета штата Юта, полноценный сон имеет первостепенное значение. Это означает не просто выключить свет и закрыть глаза на несколько часов. Речь идет о том, чтобы спать от шести до восьми часов, что дает мозгу время на обработку новой информации, формирование воспоминаний и самоочищение. По его словам, достаточный сон также повышает адаптивность мозга, помогая ему лучше реагировать на новые вызовы, что улучшает когнитивные функции с возрастом. Следите за физическим здоровьем тела. Регулярная физическая активность не только поддерживает тело в форме, но и сохраняет здоровье мозга. Физические упражнения усиливают приток крови к мозгу, помогая ему функционировать наилучшим образом. Научные исследования подтверждают это: регулярные занятия спортом снижают риск снижения когнитивных способностей, в том числе болезни Альцгеймера, с возрастом. По словам Шепарда, согласно рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США, числом, к которому следует стремиться, является 150 минут умеренных физических нагрузок в неделю. Это не означает, что необходимо ежедневно посещать тренажерный зал; достаточно таких простых занятий, как выгул собаки или занятия любым видом спорта. Поддерживайте связь с внешним миром. Талия Лернер, профессор неврологии Северо-Западного университета, подчеркивает важность социальных связей. Поддержание крепких отношений может способствовать улучшению эмоционального состояния, снижению риска психических расстройств и укреплению здоровья мозга. Этого можно достичь с помощью таких простых мероприятий, как обеды с друзьями, использование социальных сетей для поддержания связи с близкими, находящимися на расстоянии, или волонтерская работа в своем районе. Пусть вас ведет дорога приключений. Шепард считает, что новые впечатления также могут способствовать укреплению здоровья мозга. К ним относятся путешествия в новые места, обучение новым навыкам или выход из зоны комфорта в социальных ситуациях. Такой новый опыт заставляет мозг работать быстрее и лучше приспосабливаться к новым условиям. Кроме того, это добавляет в вашу жизнь немного острых ощущений. Следите за питанием. Оба нейробиолога согласны с советом Эмили Макдональд на TikTok избегать переработанных продуктов. Ряд исследований показал, что такая пища может негативно влиять на общее состояние здоровья, повышать риск развития таких заболеваний, как диабет и повышенный уровень холестерина, что, в свою очередь, может сказаться на здоровье мозга. Таким образом, правильным является полноценное питание, включающее фрукты, овощи, нежирное мясо и цельные злаки.

Помните, что ваш мозг — это не отдельная единица. То, что полезно для тела, полезно и для мозга. Таким образом, включение этих советов в свой распорядок дня может улучшить не только здоровье мозга, но и общее самочувствие. При этом важно учитывать, что каждый человек уникален, и то, что работает для одного, может не работать для всех, но эти советы являются хорошей отправной точкой. Делайте маленькие шаги, найдите то, что подходит именно вам, и ежедневно закладывайте фундамент своего здорового будущего.

Ранее Фокус писал о механизме, стоящим за восприятием нами сложных предложений и других языков. Две сети мозга работают вместе для расшифровки сложных предложений, прокладывая путь к лучшему пониманию усваивания языка.

Также Фокус писал о том, что даже легкие черепно-мозговые травмы могут изменить наш мозг. После легкого сотрясения части мозга могут стать очень связанными и это способствует более длительным проявлениям симптомов болезни.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.