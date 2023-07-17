Virgin Galactic анонсировала первый гражданский полет: названа стоимость билета (фото)

Хотя первые туристы, которые были военными, полетели на космическом самолете еще в июне, теперь же объявлено о том, что это первая гражданская миссия в космос.

Компания Virgin Galactic готовится к первому полностью гражданскому туристическому полету к границе, где начинается космос. Учитывая, что на высоте в 85 км уже можно побывать в невесомости на борту космического самолета, то такие полеты считаются в какой-то мере полетам и в космос. В рамках новой миссии, которая получила название Galactic 02, отправятся в околоземное пространство трое туристов уже 10 августа этого года, пишет Daily Mail.

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Компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic объявила о том, что первые гражданские космические туристы полетят на высоту в примерно 85 км над поверхностью Земли уже 10 августа.

Известно о том, что первыми счастливчиками стали трое землян, имена которых не называют. Но все трое заплатили за место на космическом самолете VSS Unity либо 250 тысяч долларов (такой цена была пару лет назад во время первых бронирований), либо же нынешнюю цену в 450 тысяч долларов. В Virgin Galactic заявили, что имена космических туристов назовут во время прямой трансляции полета 10 августа.

В рамках новой миссии, которая получила название Galactic 02, отправятся в околоземное пространство трое туристов уже 10 августа этого года Фото: Virgin Galactic

На сегодняшний день уже 800 человек забронировали места на космоплане VSS Unity, чтобы увидеть Земли практически из космоса и несколько минут побывать в состоянии невесомости. Весь полет должен занять примерно 90 минут.

Количество новых космических туристов может возрасти, ведь предыдущая миссия Galactic 01 показала, что у компании Брэсона все идет по плану. Подробно об этом полете Фокус уже писал.

Пока SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса используют свои ракеты для запуска космических кораблей и полезных нагрузок в космос, Брэнсон выбрал другой подход для запуска своего космического самолета. Для этого используется самолет-носитель VSS Eve. Таким образом не нужно очень много топлива и других сопутствующих затрат для осуществления полета.

Самолет-носитель VSS Eve и самолет VSS Unity, прикрепленный внизу

Также Фокус писал о том, как выглядит внутри космический самолет VSS Unity, а также о других его особенностях.

Напоминаем, что недавно произошел взрыв во время испытаний новой космической ракеты в Японии. Серия неудач преследует эту страны, если говорить об исследовании космоса.